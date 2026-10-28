Clausuran sede de la federación chilena de fútbol por deudas con municipalidad

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile fue clausurada por el Municipio de Peñalolén.

Autoridades municipales clausuraron este miércoles 28 de octubre de 2026 la sede de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile por no haber regularizado trámites de construcción y acumular una deuda de unos 170 000 dólares, informó la alcaldía de Peñalolén.

El edificio, inaugurado hace más de 30 años, no cuenta además con una patente comercial para su funcionamiento, agregado el municipio, que forma parte de la capital, Santiago.

"Este edificio, cuando se construyó, necesitaba realizar un trámite más, que era la recepción definitiva, obligatoria por ley en Chile. Este edificio no la cuenta, y por eso el día de hoy estamos clausurando este espacio", dijo a la prensa Miguel Concha Manso, alcalde de Peñalolén, donde está la sede.

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El mandatario dijo en sus redes sociales que la federación también debe "172 millones (172 000 dólares) por obligaciones municipales".

El personal que estaba en el edificio tuvo que retirarse por la clausura.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, anunció a la prensa que la asociación emprenderá acciones legales y que no le corresponde pagar una patente.

"Este no es un lugar comercial, sino un recinto deportivo y educativo", dijo.

Sobre los trámites de construcción, Milad aseguró que "este sector cuenta con permiso de edificación" y que en 2023 se inició un proceso de regularización de otras áreas del recinto para ajustarse "a la ley ya sus requisitos".