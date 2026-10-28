FEF confirma el regreso de la Tri al estadio Atahualpa, en Quito, para amistoso de noviembre 

El estadio Atahualpa volverá a recibir a la Selección de Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) oficializó el retorno de la Selección de Ecuador al estadio Olímpico Atahualpa para uno de los partidos de la doble fecha FIFA de noviembre de 2026.

Bajo el lema "Hay millones de razones para elegir Ecuador; nosotros tenemos 18 millones para jugar aquí, nos vemos en noviembre", el organismo rector del balompié nacional confirmó los escenarios donde el combinado nacional cerrará su ciclo de partidos de preparación del año.

El principal atractivo de esta convocatoria radica en la vuelta del equipo de todos al histórico estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Este escenario ha sido designado para albergar el compromiso frente a la selección de Costa Rica el próximo viernes 13 de noviembre del 2026.

Esta decisión marca el esperado reencuentro de la selección masculina absoluta con el recinto de El Batán tras casi una década de ausencia en duelos oficiales.

Por su parte, la segunda cita de noviembre, esta ventana internacional se trasladará a la costa ecuatoriana. El estadio Banco Pichincha de Guayaquil será la sede del enfrentamiento ante el combinado de Bolivia el martes 17 de noviembre, garantizando así la rotación de La Tri entre las dos ciudades principales del país para que la afición de distintas regiones pueda acompañar al equipo.

El cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo tiene planificado realizar las inspecciones previas al campo de juego y a la infraestructura de camerinos en el Coloso del Batán antes del inicio de la concentración.

Este proceso busca asegurar que el césped y las instalaciones cumplan con las exigencias tácticas y operativas del cuerpo técnico para el duelo ante los centroamericanos.

Para la afición ecuatoriana, el anuncio ha generado una alta expectativa tanto en Pichincha como en Guayas.

La posiblidad de volver a ver a la Selección Mayor en el Olímpico Atahualpa apela a la memoria futbolística de las clasificaciones históricas, mientras que el puerto principal vuelve a consolidarse como una plaza determinante para los cierres de temporada.

En los próximos días, la FEF detallará el cronograma de venta de entradas, las localidades habilitadas para ambos estadios y los horarios definitivos de transmisión.

Con estos dos cotejos, Ecuador dará por concluida su agenda de amistosos del 2026, consolidando la estructura del plantel de cara a los desafíos oficiales del siguiente ciclo.