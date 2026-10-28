Quinta fecha de la LigaPro 2026: horarios, partidos decisivos y todos los detalles de la jornada

La quinta fecha de la fase final de la LigaPro 2026 entra en una etapa de definición. La Dirección de Competiciones del torneo ratificó la programación oficial de los encuentros, los cuales se llevarán a cabo entre el sábado 31 de octubre y el martes 3 de noviembre de 2026.

La jornada se presenta determinante tanto para los clubes que buscan consolidarse en la parte alta del Hexagonal Principal como para aquellos que luchan por asegurar su permanencia y puestos a torneos internacionales.

En el Primer Hexagonal, los reflectores se concentran en el esperado choque entre Independiente del Valle y Liga de Quito, programado para el domingo 1 de noviembre a las 13:30 en el estadio de Sangolquí.

Este duelo de candidaturas pondrá a prueba la solidez del cuadro sangolquileño frente a un conjunto albo que intentará sumar de a tres en condición de visitante. Asimismo, la jornada dominical en la capital se abrirá a las 11:00 en el Atahualpa con el cruce entre Universidad Católica y Sociedad Deportiva Aucas.

Programación Quinta Fecha - LigaPro 2026 Grupo / Zona Partido Fecha Hora Primer Hexagonal C.S.D. Macará vs. Barcelona SC Sábado, 31 de octubre 16:30 Primer Hexagonal Universidad Católica vs. S.D. Aucas Domingo, 1 de noviembre 11:00 Primer Hexagonal Independiente del Valle vs. Liga de Quito Domingo, 1 de noviembre 13:30 Cuadrangular C.S. Emelec vs. CD Leones del Norte Sábado, 31 de octubre 14:00 Cuadrangular Guayaquil City FC vs. Libertad FC Domingo, 1 de noviembre 16:00 Hexagonal Descenso Delfín SC vs. Club Deportivo Cuenca Sábado, 31 de octubre 11:30 Hexagonal Descenso Orense SC vs. Técnico Universitario Lunes, 2 de noviembre 15:30 Hexagonal Descenso Mushuc Runa SC vs. Manta FC Martes, 3 de noviembre 15:30

Por su parte, Barcelona Sporting Club afrontará un complicado desplazamiento a Ambato para medirse ante Macará en el estadio Bellavista. El compromiso está pactado para el sábado 31 de octubre a las 16:30.

Los toreros buscarán mantener la efectividad mostrada en sus recientes presentaciones fuera de casa, mientras que el elenco ambateño pretende hacer valer la localía en un escenario donde suele fortalecer su esquema táctico.

Dentro de la actividad del Cuadrangular, el Club Sport Emelec recibirá en el estadio George Capwell a CD Leones del Norte el sábado 31 de octubre a partir de las 14:00.

En esa misma zona de competencia, Guayaquil City FC sostendrá su encuentro en el estadio Christian Benítez Betancourt frente a Libertad Fútbol Club, duelo agendado para el domingo 1 de noviembre a las 16:00. Ambos cotejos resultan claves para el reordenamiento de posiciones de cara a la recta final del certamen.

Tabla de Posiciones - LigaPro 2026 Pos Equipo PJ PG PE PP GD Pts Primer Hexagonal (Por el Título) 1 Independiente del Valle 33 25 3 5 +40 78 2 Macará 34 19 6 9 +12 63 3 Universidad Católica 34 14 11 9 +22 53 4 Liga de Quito 34 15 8 11 +8 53 5 Sociedad Deportiva Aucas 34 14 9 11 -1 51 6 Barcelona Sporting Club 33 12 12 9 +10 48 Cuadrangular 1 Libertad Fútbol Club 34 14 8 12 +4 50 2 Guayaquil City FC 34 12 10 12 -5 46 3 CD Leones del Norte 34 11 10 13 -3 43 4 Club Sport Emelec 34 11 9 14 -10 42 Hexagonal del Descenso 1 Club Deportivo Cuenca 34 12 8 14 -9 44 2 Mushuc Runa SC 34 9 13 12 -7 40 3 Orense SC 34 10 8 16 -8 38 4 Club Técnico Universitario 34 11 3 20 -13 36 5 Delfín SC 34 9 8 17 -13 35 6 Manta Fútbol Club 34 7 6 21 -27 27

La acción del Hexagonal del Descenso se distribuirá a lo largo de cuatro días. La actividad iniciará el sábado 31 de octubre a las 11:30 en el estadio Jocay de Manta con el choque entre Delfín SC y Club Deportivo Cuenca.

El lunes 2 de noviembre, Orense SC recibirá a Club Técnico Universitario a las 15:30 en el estadio 9 de Mayo de Machala, mientras que el cierre de la quinta fecha se dará el martes 3 de noviembre a las 15:30 con el partido entre Mushuc Runa SC y Manta Fútbol Club.