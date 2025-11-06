¿Djorkaef Reasco dejará El Nacional para fichar por Independiente del Valle?

Djorkaef Reasco cumple una campaña excepcional en El Nacional. Pese a la crisis económica y estructural del cuadro criollo, el goleador ha sobresalido en la temporada. Marcó 16 goles, contribuyó con seis asistencias en 26 partidos disputados con la camiseta del 'Bitri'.

La buena campaña 2025, le abre puertas para un posible cambio de equipo en la siguiente temporada. Reasco podría convertirse en jugador de Independiente del Valle, el equipo que está a pocas fechas de ganar el torneo local.

Además de Independiente del Valle, otros dos equipos del extranjero están interesados en contar con 'Djorka', formado deportivamente en Liga de Quito y con un paso por Barcelona, Newell's Old Boys y Unión de Santa Fe de Argentina.

El Nacional se enfrentará con Emelec, el domingo 9 de agosto del 2025. El partido se iniciará a las 15:15 y será transmitido por Teleamazonas, a nivel nacional, en señal abierta. Fútbol para todos.

Reasco comandará el ataque criollo en el partido ante los azules. La intención del delantero es seguir marcando goles para poder volver a la Selección. 'Djorka' fue mundialista con Ecuador, en Catar 2022.