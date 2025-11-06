Fuertes críticas de los hinchas de Flamengo a Gonzalo Plata por su tercera roja en 50 días

Gonzalo Plata miró la roja tres veces en 50 días con Flamengo. Hay críticas de los aficionados por su actuación disciplinaria.

Gonzalo Plata es proclive a las expulsiones. En los últimos 50 días, el ofensivo ecuatoriano de Flamengo vio la roja ante Estudiantes de La Plata, en cuartos de final de la Copa Libertadores. Luego, ante Racing, en la semifinal del mismo torneo. La noche del 5 de noviembre del 2025, miró una nueva roja, en el Brasileirao, durante el encuentro entre el Fla y Sao Paulo.

'Platita' pudo librarse de la suspensión, tras la expulsión ante Estudiantes. La Conmebol reconoció que el juez del partido lo sancionó injustamente. Sin embargo, las faltas ante Racing y ante Sao Paulo no admiten atenuantes.

"Plata es el mejor refuerzo de los adversarios de Flamengo". "Debería ir a un curandero luego de tantas rojas". "Flamengo necesita hablar seriamente con Plata. Esto no puede seguir así", fueron algunos de los comentarios de los hinchas del 'Fla' en redes sociales, tras la expulsión del seleccionado nacional.

A los 66 minutos, Plata dejó extendida su pierna y lastimó el tobillo de Robert Arboleda, el defensor ecuatoriano de Sao Paulo. Roja directa y la molestia de los aficionados del equipo y del entrenador Filipe Luis.

En la semifinal de la Libertadores, Plata reaccionó a una provocación del defensa de Racing Club, Marcos Rojo, que intentó levantarlo del suelo, tomándolo de su cabello. Plata reaccionó y le golpeó el muslo. Por dicha acción, el ecuatoriano no podrá jugar la final de la Copa ante Palmeiras, en Lima, el sábado 29.