Emelec recibe a Deportivo Cuenca por la Liga Pro en la cancha de Teleamazonas

Deportivo Cuenca es quinto en la tabla de posiciones con 35 puntos. El cuadro de Norberto Araujo quiere sorprender al 'Bombillo' en el Capwell.

Emelec se enfrenta con Deportivo Cuenca, en un partido de la fecha 24 de la Liga Pro. El partido se jugará el lunes 11 de agosto, desde las 15:45 y será transmitido, en vivo y en directo y en señal nacional, por Teleamazonas.

El cuadro del 'Bombillo' viene en una racha muy buena, en sus últimos cinco partidos ha sumado 12 puntos. Son novenos en la tabla de posiciones, están a cuatro puntos de entrar al hexagonal final y a ocho puntos de la zona del descenso. Emelec supo salir de su mal momento que atravesaba y logró consolidarse en el campeonato ecuatoriano.

Por otro lado, el cuadro del Deportivo Cuenca está quinto en la tabla de posiciones con 35 puntos. Han tenido un bajón en lo que va de la temporada, en sus últimos cinco encuentros solo han sumado tres puntos, sin ninguna victoria. Hasta el momento, puntaje le permite entrar al hexagonal final.

Emelec buscará hacer valer su localía y con el apoyo de su gente sumar tres puntos pero no la tendrá nada fácil con su rival que ha demostrado tener carácter dentro del terreno de juego y ha sabido sacar resultados positivos cuando juega de visitante.

Emelec tiene en duda al peruano Christian Cueva, lesionado. El ofensivo no está bien físicamente y el cuerpo técnico espera que pueda recuperarse para aparecer en las próximas jornadas.