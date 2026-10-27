El Nacional se despide de la Serie B con un empate frente a Gualaceo en Ambato 

El Nacional cerró oficialmente su etapa en la Serie B de la LigaPro tras igualar 1-1 frente a Gualaceo SC. Este compromiso marcó el final de una de las campañas más desafiantes y dolorosas en la historia del conjunto militar, que debió competir en la categoría de plata del fútbol ecuatoriano tras su histórico descenso a la Segunda Categoría.

El encuentro se disputó en las instalaciones del Estadio Bellavista de Ambato a puertas cerradas y sin transmisión televisiva. A pesar de las condiciones particulares y la falta del aliento de la hinchada en las gradas, ambas escuadras saltaron al terreno de juego dispuestas a cerrar el torneo con la mejor imagen posible.

A lo largo del compromiso, tanto El Nacional como Gualaceo mostraron lapsos de buen juego y momentos de alta intensidad en el mediocampo. Las aproximaciones en los arcos rivales terminaron sellando un empate a un gol por bando, reflejando el trámite parejo que se vivió en el campo de juego.

Para la institución de las Fuerzas Armadas, el cierre de este certamen deja sensaciones mixtas. Tras haber atravesado serias dificultades administrativas y deportivas en los últimos meses, el equipo buscó mantenerse competitivo a pesar de las adversidades institucionales que marcaron el desarrollo de la temporada.

Por su parte, Gualaceo SC también concluyó su participación en el certamen habiendo sumado un punto valioso en la última jornada. La escuadra azuaya demostró regularidad en tramos clave del campeonato, consolidando un proyecto que busca asentarse en los primeros planos del fútbol nacional.

Con la conclusión de esta etapa, la directiva y el cuerpo técnico de El Nacional deberán reestructurar el plantel y planificar estratégicamente el futuro del club. La afición 'roja' espera con ansias el retorno a los días de gloria y la consolidación de un proyecto deportivo sólido que devuelva al equipo a la cima del balompié ecuatoriano.