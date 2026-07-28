Tadej Pogacar domina el ranking UCI, Isaac del Toro es cuarto

Tour de Francia - Etapa 21 - París, Francia - 26 de julio de 2026. Tadej Pogacar, del equipo UAE Team Emirates, vistiendo el maillot amarillo en acción durante la etapa 21.

Flamante ganador del Tour de Francia por quinta ocasión, Tadej Pogacar sigue dominando con autoridad incontestable la clasificación mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), por delante del belga Remco Evenepoel, segundo también en el Tour.

El joven mexicano Isaac del Toro, tercero en la general del Tour y compañero de Pogacar en el UAE, es cuarto en la clasificación UCI, justo por detrás del danés Jonas Vingegaard, que era segundo en el ranking UCI al inicio del Tour, en el que tuvo que abandonar en la etapa 15ª.

Los dos daneses del Lidl-Trek Matthias Skjelmose, 6º en la general, y Mads Pedersen, ganador de una etapa y de la clasificación por puntos, progresaron hasta los puestos 8º y 9º respectivamente.

El primer corredor español es Juan Ayuso (22º), mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz, vencedor de dos etapa en el Tour, es 26º, y el colombiano Egan Bernal es 29º.

Top 20 del ranking UCI