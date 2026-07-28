¿Vendrá Neymar a jugar en Ecuador? Santos avanzó de ronda en la Copa Sudamericana

El cruce entre Macará y Santos FC se configura como una de las series más llamativas de los octavos de final de la Conmebol Copa Sudamericana 2026.

El conjunto ambateño selló su clasificación directa a esta fase tras culminar en el primer lugar e invicto del Grupo A, rendimiento que le permitió evitar la ronda de playoffs y asegurar la ventaja de disputar el encuentro de vuelta en condición de local en el estadio Bellavista de Ambato.

Por su parte, el histórico Santos de Brasil debió disputar la etapa de repechaje frente a la Universidad Central de Venezuela (UCV) para acceder a los octavos de final. El equipo paulista impuso su jerarquía en la serie con un marcador global de 8-3, tras registrar un triunfo 1-4 como visitante en el Polideportivo Misael Delgado y ratificar la clasificación con una victoria 4-2 en Vila Belmiro.

La eliminatoria adquiere un atractivo especial debido al contexto del plantel brasileño, que cuenta con el retorno de Neymar al primer equipo tras su participación en la Copa del Mundo.

El astro paulista sumó sus primeros minutos continentales en la recta final de la serie de playoffs, sumándose a un frente de ataque comandado por Gabriel Barbosa, Miguel Terceros y Ronielson da Silva, lo que exige la máxima rigurosidad al bloque defensivo del cuadro ambateño.

En el aspecto táctico, Macará llega respaldado por el orden colectivo y la solidez defensiva que demostró durante la fase de grupos. El planteamiento del estratega del equipo celeste buscará neutralizar la posesión y la velocidad por las bandas del conjunto brasileño, apostando a las transiciones rápidas y al factor de la altitud en el partido decisivo en Ambato para marcar la diferencia.

Los compromisos de ida y vuelta de esta llave están programados para disputarse a mediados de agosto de 2026. El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde continuará la búsqueda del título continental en la ruta hacia la gran final fijada para noviembre.