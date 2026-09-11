FIFA registra a Marcelo Gallardo como el nuevo director técnico de la Selección de Ecuador

La plataforma oficial Inside FIFA sorprendió este viernes al incluir formalmente al estratega argentino Marcelo Gallardo como el nuevo director técnico de la Selección de Ecuador. El registro dentro del perfil institucional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en el portal del organismo rector del fútbol mundial generó un impacto inmediato en el entorno deportivo nacional e internacional, dejando en evidencia la inminente oficialización del entrenador en el banquillo tricolor.

El movimiento en los registros del ente rector internacional anticipa la resolución del banquillo nacional tras la salida del cuerpo técnico anterior, marcando una de las contrataciones más destacadas y mediáticas en la historia reciente del balompié ecuatoriano. La inclusión directa de su perfil en la ficha técnica de la federación es el paso administrativo previo a la confirmación pública y la posterior presentación oficial del profesional de 50 años.

Marcelo Gallardo, reconocido mundialmente por su exitosa y laureada etapa al frente del Club Atlético River Plate —donde conquistó dos Copas Libertadores de América y múltiples títulos nacionales e internacionales—, asume el desafío de comandar un proceso de selección nacional por primera vez en su carrera como estratega. Su trayectoria lo consagra como uno de los técnicos más cotizados y respetados del continente sudamericano.

El registro de la página Web Tomado de redes sociales

El arribo del 'Muñeco' genera elevadas expectativas entre la afición y la prensa especializada, considerando la calidad y madurez del actual plantel ecuatoriano, integrado por figuras consolidadas en las ligas más competitivas del fútbol europeo. La gestión del estratega argentino estará enfocada en consolidar la identidad competitiva del equipo y potencia la propuesta futbolística de cara a los exigentes retos internacionales en el calendario oficial.

A pesar de la actualización en el portal de la FIFA, la Federación Ecuatoriana de Fútbol afina los últimos detalles para la realización de una conferencia de prensa institucional donde se dará la bienvenida oficial al entrenador. En este evento se prevé la firma formal del contrato y la presentación del cuerpo técnico que acompañará al estratega durante su gestión.

Con la confirmación administrativa en el máximo organismo del fútbol global, Ecuador da un golpe de autoridad en el mercado técnico internacional y arranca una nueva etapa futbolística. La llegada de Marcelo Gallardo marca el inicio de una ruta trazada hacia el crecimiento estratégico, la competitividad de alto nivel y la consolidación de La Tri en el escenario internacional.