Liga de Quito e Independiente del Valle: así será la vuelta de los cuartos de final de Libertadores

Independiente del Valle ante Flamengo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadore

Liga de Quito e Independiente del Valle afrontarán la semana decisiva con los juegos de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Ambos conjuntos ecuatorianos buscan sellar su boleto a la ronda de los cuatro mejores del continente en dos llaves de alto impacto frente a gigantes del fútbol brasileño.

El cuadro albo volverá a la acción este miércoles 16 de septiembre a las 17:00 (hora de Ecuador), cuando reciba a Palmeiras en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito. Tras disputar los primeros noventa minutos en São Paulo, el equipo dirigido por la plantilla azucena buscará aprovechar la altitud de la capital y el respaldo de su hinchada para inclinar la serie a su favor.

Por su parte, Independiente del Valle tendrá un desafío de máxima exigencia en territorio visitante. El conjunto de Sangolquí medirá fuerzas ante Flamengo este jueves 17 de septiembre a partir de las 19:30 (hora de Ecuador), en el emblemático estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde se definirá la suerte del cruce tras el duelo inicial en suelo ecuatoriano.

El desempeño de ambos clubes sostiene la expectativa del balompié nacional, que aspira a meter por lo menos a un representante entre los semifinalistas del torneo más importante de América. Las variantes tácticas, la gestión física tras la seguidilla de partidos y la efectividad de cara al arco rival serán factores determinantes en noventa minutos que no admiten margen de error.

CONMEBOL Libertadores 2026 Cuartos de Final — Partidos de Vuelta 17:00 (ECU) 🇪🇨 Liga de Quito 0 🇧🇷 Palmeiras 1 19:30 (ECU) 🇧🇷 Flamengo 2 🇪🇨 Independiente del Valle 0

¿Qué necesita Liga de Quito para avanzar a semifinales?

Liga de Quito se prepara para afrontar noventa minutos decisivos en el estadio Rodrigo Paz Delgado tras haber caído 1-0 en el encuentro de ida disputado en São Paulo. La escuadra alba saltará al campo con la obligación de revertir la desventaja mínima frente a un Palmeiras que buscará sostener la diferencia conseguida en suelo brasileño para sellar su pase a la siguiente ronda del certamen continental.

Para conseguir el boleto directo a las semifinales de la Libertadores 2026, el cuadro capitalino necesita ganar por una diferencia de dos o más goles. Un triunfo por dos anotaciones de margen dejaría el marcador global a favor del Rey de Copas ecuatoriano sin la necesidad de recurrir a instancias extremas, aprovechando el impacto de la altitud de Quito y la presión de su hinchada en Ponciano.

En caso de que Liga de Quito obtenga una victoria por la mínima diferencia, la serie quedará igualada en el marcador global al no regir la regla del gol de visitante. Bajo este escenario, la definición del clasificado a semifinales se resolverá de forma inmediata mediante la tanda de penales, mientras que cualquier empate o derrota decretaría la eliminación del conjunto albo.

¿Qué necesita Independiente del Valle para una hazaña en el Maracaná?

Independiente del Valle viaja a Río de Janeiro con la misión de lograr una gesta histórica en la Copa Libertadores 2026. Tras caer 0-2 en la ida frente a Flamengo en el estadio Olímpico Atahualpa, el conjunto de Sangolquí afrontará el choque de vuelta en el emblemático Maracaná con la obligación de revertir una desventaja de dos goles ante uno de los planteles más cotizados del continente.

Para clasificar de manera directa a la ronda de los cuatro mejores, el Negriazul necesita conseguir una victoria por tres o más goles de diferencia. Un triunfo por un margen de dos anotaciones (como un 2-0 o 3-1) igualará el marcador global y llevará la definición de la serie a la tanda de penales, al ya no aplicar la regla del gol de visitante en la competición.

Cualquier triunfo por la mínima diferencia, un empate o una nueva derrota significará el fin del recorrido internacional de los dirigidos por el cuadro ecuatoriano. Los Rayados del Valle apostarán a un planteamiento táctico impecable y a la efectividad de sus atacantes para golpear temprano en territorio brasileño y mantener con vida la ilusión de seguir avanzando en el torneo continental.