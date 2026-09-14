Escándalo en el fútbol boliviano: amenaza de muerte al golero Manuel Ferrel sacude la Liga 

El fútbol boliviano atraviesa momentos de tensión e indignación tras conocerse un grave episodio de extorsión y amedrentamiento en el marco del torneo local. El guardameta del club Guabirá, Manuel Ferrel, denunció haber sido blanco de amenazas de muerte dirigidas hacia su entorno familiar directo en las horas previas a disputar un compromiso oficial frente a Always Ready.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por los dirigentes de la institución azucarera y el propio entorno del deportista, personas desconectadas del ámbito deportivo habrían tomado contacto con el golero para exigirle que facilitara la concesión de goles.

Afectado por una evidente crisis emocional, el futbolista comunicó la delicada situación a la plantilla de jugadores y al cuerpo técnico instantes antes del pitazo inicial. A pesar del desconcierto en el camerino, el cuerpo técnico resolvió alinearlo como titular en el estadio Municipal de El Alto, escenario donde el compromiso comenzó en medio de un clima de marcada zozobra para la escuadra visitante.

Durante el desarrollo de los primeros minutos de juego, la fragilidad defensiva y el estado anímico del guardameta facilitaron la rápida ventaja de la escuadra rival. Tras conceder la tercera anotación antes del primer tiempo, Ferrel se quebró en llanto sobre el césped y solicitó formalmente su sustitución, siendo reemplazado a los 38 minutos por el golero suplente Jorge Araúz en un partido que concluyó con una abultada goleada por 6-0.

Una vez finalizado el encuentro, los miembros de la delegación de Guabirá ofrecieron una comparecencia ante los medios de comunicación para respaldar públicamente al futbolista y visibilizar la gravedad de las intromisiones ilícitas en el torneo. Los voceros de la entidad condenaron categóricamente el accionar mafioso que condicionó el rendimiento deportivo de su integrante y pusieron los antecedentes a disposición de la opinión pública.

Por parte del club Always Ready, la directiva emitió un pronunciamiento institucional solidarizándose con el deportista afectado y repudiando cualquier acto de coerción vinculada a apuestas ilegales o manipulación de resultados.

La dirigencia del cuadro alteño solicitó la inmediata intervención de los organismos jurisdiccionales para peritar las pruebas telefónicas y deslindar responsabilidades sobre los autores intelectuales del hecho.

Ante el impacto nacional del caso, la Federación Boliviana de Fútbol y el Tribunal de Disciplina Deportiva coordinaron el envío de los antecedentes hacia el Ministerio Público para iniciar una investigación penal exhaustiva.

Las autoridades gubernamentales y deportivas buscan sentar un precedente firme para frenar las presiones criminales que atentan contra la transparencia del balompié y la seguridad personal de sus protagonistas.