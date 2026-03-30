Bolivia se enfrenta a Irak por el pase al Mundial en su partido más importante en 30 años

Jugadores de la selección de Bolivia participan en un entrenamiento este lunes, en Monterrey (México). Bolivia enfrentará mañana a Irak.

La selección de Bolivia se enfrentará a la de Irak en su partido más importante en los últimos 30 años, ya que en caso de ganar jugaría la Copa Mundial de Fútbol del próximo verano, algo que no sucedía desde el Mundial de EE.UU. en 1994.

Clasificados de manera heroica en la eliminatoria sudamericana, en la que vencieron al poderoso Brasil, los bolivianos del seleccionador Óscar Villegas llegan al partido, en Monterrey, norte de México, con el ánimo por las nubes tras vencer por 2-1 a Surinam en la semifinal del repechaje.

En el triunfo del pasado jueves, Bolivia, 76 del ránking de FIFA, fue de menos a más y, después de verse debajo en el marcador, dio la vuelta con goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros, que pusieron a la 'verde' a un solo partido de clasificarse al Mundial después de 32 años.

Terceros, la joven joya del fútbol boliviano, lleva 8 goles en sus últimos 12 partidos en eliminatoria, y será el líder de la ofensiva que tratará de romper la línea defensiva de Irak, lastimada por la ausencia de Ahmed Yahya, lesionado, pero con una sólida línea de cuatro.

Una de las últimas novedades preocupantes en el cuadro boliviano fue la lesión del lateral Diego Medina durante la práctica, quien inmediatamente fue sometido a observación médica para evaluar si podrá o no ser parte del partido.

A falta de conocer el diagnóstico definitivo, su lugar podría ser ocupado por Lucas Macazaga. Pero aparte de ese posible cambio, la plantilla de Villegas se encuentra en óptimas condiciones.

La selección de Irak, 59 del mundo y dirigida por el australiano Graham Arnold, Irak, tuvo muchas dificultades para llegar a Monterrey debido al conflicto en Oriente Medio, pero en la última semana se ha entrenado con todo a favor y mañana saldrá motivado por la posibilidad de regresar a un Mundial después de 40 años.

En el de México 86, el único en el que ha participado, el equipo perdió 1-0 con Paraguay, 2-1 con Bélgica y 1-0 con México.

Arnold tratará de que sus hombres superen la defensa boliviana con una ataque en el que serán claves el centrocampista Zidane Iqbal, del FC Utrecht de los Países Bajos, y los delanteros Aymen Hussein, del Al-Karma SC y el joven de 22 años Ali Jasim.

En el Estadio BBVA, que será escenario del Mundial, el de mañana será un partido de difícil pronóstico, con mucha carga emotiva en el que ambos cuadros apostarán a plantarse bien a la defensa y a partir de ahí atacar.

El ganador se adjudicará el último boleto disponible para la Copa Mundial, en la que jugará en el grupo I contra Francia, Noruega y Senegal.

- Alineaciones probables:

Irak: Ahmed Basil; Merchas Doski, Zaid Tahseen, Manaf Younis, Hussein Ali; Ibrahim Bayesh, Kevin Yakob, Amir Al-Ammari; Ali Jassim, Ayman Hussein, Ali Al-Hamadi.

Seleccionador: Graham Arnold.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Efraín Morales, Luis Haquín, Roberto Fernández, Diego Medina; Gabriel Villamil, Héctor Cuéllar, Robson Matheus; Ramiro Vaca, Miguel Terceros, Enzo Monteiros.

Seleccionador: Óscar Villegas.

Árbitro: Iván Bartón de El Salvador.

Estadio: BBVA, en Monterrey, norte de México.