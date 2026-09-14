Copa Libertadores Femenina en Quito: Estos son los 16 equipos que van en busca de la gloria

La Copa Libertadores Femenina 2026 se jugará en Quito del 15 al 31 de octubre. La capital ecuatoriana se alista para convertirse en el epicentro del fútbol femenino sudamericano.

En esta cita reunirá a los 16 mejores clubes del continente. En esta edición Corinthians, campeón de la edición 2025, buscará la defensa de su título y es cabeza de serie del Grupo A.

Por otra parte, Dragonas IDV, encabeza el Grupo B como campeón nacional del país anfitrión. Además, Guerreras albas, segundo equipo que representa al país, se encuentra en el Grupo C.

Tras el sorteo oficial que se realizó en la sede de Conmebol, en Paraguay, la hoja de ruta quedó definida y los equipos ya conocen a sus rivales.

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026

Grupo A: Corinthians (BRA), Colo Colo (CHI), Caraca FC (VEN), Rep. Colombia 2

Grupo B: Dragonas IDV (ECU), Belgrano (ARG), Universitario (PER), Palmeiras (BRA)

Grupo C: Cruzeiro (BRA), Guerreras Albas LDU (ECU), Bolívar (BOL), Olimpia (PAR)

Grupo D: Rep. Colombia 1, Libertad (PAR), Nacional (URU), U de Chile (CHI)

El camino a la gloria: Así funciona la estructura del torneo

La competencia arranca con una exigente Fase de Grupos, donde los 16 clubes, divididos en cuatro cuadrangulares, disputarán tres fechas en modalidad de todos contra todos. Solo los dos mejores equipos de cada zona avanzaran a la siguiente ronda.

A partir de los Cuartos de Final, se dará inicio a las llaves de eliminación directa. Desde esta fase y los partidos de semifinales, tercer lugar y la gran final, se jugarán a partido único.

Estos son los escenarios deportivos donde se desarrollará el campeonato

Quito puso a disposición sus principales recintos deportivos, en estos lugares se disputaran los encuentros de la fase inicial y las llaves de definición.