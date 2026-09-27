España se corona campeona del Mundial Femenino Sub-20 tras vencer a Corea del Norte en penales

España campeona de Mundial Femenino Sub 20 tras vencer en penales a Corea del Norte

España conquistó el Mundial Femenino Sub-20 Polonia 2026 tras superar a Corea del Norte en una dramática tanda de penales.

El partido terminó 0-0 después de 120 minutos y el título se definió con un 4-3 desde los 12 pasos.

La selección española se proclamó campeona mundial Sub-20 este domingo 27 de septiembre en el Stadion Miejski ŁKS de Lodz.

Sufrido empate en los 120 minutos

El empate sin goles se mantuvo durante el tiempo reglamentario y la prórroga, por lo que el título tuvo que resolverse en penales.

El equipo dirigido por David Aznar completó así un torneo sin derrotas. España llegó a la final después de superar a Nigeria, Nueva Caledonia y China en la fase de grupos, antes de eliminar a Portugal, Brasil e Italia en las rondas de eliminación.

Un camino perfecto hasta la final

En sus seis partidos anteriores, España había conseguido seis victorias y 21 goles a favor. En los octavos de final venció 2-0 a Portugal; en cuartos derrotó 1-0 a Brasil y en semifinales superó 2-0 a Italia.

La final enfrentó a dos selecciones que llegaron invictas al último partido. Corea del Norte también había ganado todos sus encuentros y alcanzó la definición después de vencer 3-0 a Colombia en semifinales.

Tercer título mundial para España

Con este resultado, España suma su segundo título mundial Sub-20, después del campeonato conseguido en 2022.

Para la selección española fue además su tercera final en esta categoría, tras las disputadas en 2018 y 2022.