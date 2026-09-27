Raoni Barcelos se desploma tras pelea con Raúl Rosas Jr. y es llevado al hospital

Fue sacado en camilla y trasladado a un hospital de Las Vegas.

Una escena de preocupación se vivió la noche del sábado 26 de septiembre de 2026 en UFC Vegas 121, en Las Vegas.

El mexicano Raúl Rosas Jr. enfrentó al brasileño Raoni Barcelos en el combate estelar, pero el desenlace terminó con una rápida intervención médica.

En el quinto y último round, Rosas Jr. realizó una derribada y Barcelos cayó al octágono.

El brasileño quedó aparentemente inmóvil tras el impacto y los médicos ingresaron de inmediato para atenderlo.

La transmisión evitó mostrar parte de la atención médica y captó el momento en que el peleador fue retirado del escenario en camilla.

Raúl Rosas Jr. consiguió la victoria en el quinto round

El combate había llegado al último asalto después de cuatro rounds de intercambio entre ambos peleadores. Rosas Jr. logró finalmente la finalización a los 1 minuto y 38 segundos del quinto round, en una pelea que terminó con el triunfo del mexicano por TKO.

La escena posterior también llamó la atención. Rosas Jr. quedó visiblemente afectado por lo ocurrido después de conseguir la victoria, mientras el equipo médico trasladaba a Barcelos para recibir atención hospitalaria.

Dude this shit is so fucking scary man, what the hell.

Raoni Barcelos 🙏#UFCVegas121 pic.twitter.com/oTB6G7nju6 — Helms (@HelmsMMA) September 27, 2026

¿Cuál es el estado de salud de Raoni Barcelos?

En las primeras horas después de la pelea surgieron nuevas noticias sobre el estado del brasileño.

El periodista especializado Ariel Helwani reportó que Barcelos estaba consciente, podía hablar y mover los dedos de las manos y los pies mientras era atendido en un hospital de Las Vegas.

Posteriormente, integrantes de su equipo señalaron que Barcelos estaba siendo sometido a exámenes de tomografía y pidieron tranquilidad a sus seguidores.