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Fútbol internacional

España vs. Corea del Norte: la final del Mundial Femenino Sub-20 ya se juega en Polonia

Las dos selecciones superaron las diferentes etapas del torneo y ahora disputan los 90 minutos que las separan del trofeo.

España y Corea del Norte se enfrentan este domingo 27 de septiembre por el título del Mundial Femenino Sub-20

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Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

27 sep 2026 - 11:31

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La Copa Mundial Femenina Sub-20 llega a su partido definitivo con España y Corea del Norte como protagonistas. 

Las dos selecciones superaron las diferentes etapas del torneo y ahora disputan los 90 minutos que las separan del trofeo.

España llega a esta instancia con el objetivo de cerrar el torneo con el campeonato, mientras que Corea del Norte busca volver a celebrar un título mundial en esta categoría.

¿Dónde ver España vs. Corea del Norte?

El partido se disputa este domingo 27 de septiembre en Polonia y podrá seguirse en Ecuador a través de la señal abierta de Teleamazonas.

La final también estará disponible mediante el sitio web de streaming de Teleamazonas, para quienes quieran seguir el encuentro en línea.

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