La Federación Suiza de Fútbol retira su apoyo a Infantino

La Asociación Suiza de Fútbol (ASF/SFV) ha retirado de forma oficial su respaldo a la candidatura de Gianni Infantino para las elecciones presidenciales de la FIFA en marzo de 2027.

Esta decisión marca un giro relevante en la política institucional del organismo helvético, el cual había dado su visto bueno preliminar en junio de ese mismo año.

El origen del conflicto radica en la polémica propuesta impulsada por el dirigente italosuizo para dar entrada a inversores privados en la explotación comercial de activos clave del fútbol mundial, como la Copa Mundial.

Dicho plan generó un fuerte rechazo en diversas federaciones europeas y confederaciones aliadas, lo que terminó forzando el retiro del proyecto.

El distanciamiento de la ASF posee un peso simbólico considerable en el ecosistema directivo. Suiza no solo representa el país de nacimiento de Infantino, sino que también alberga la sede central de la FIFA en Zúrich, por lo que percatarse de la pérdida de apoyo local expone tensiones en la propia base institucional del presidente.

A pesar de este revés y de las crecientes críticas en el continente europeo, Infantino ha confirmado su intención de buscar la reelección para mantenerse al frente del máximo organismo del fútbol mundial hasta 2031.

Su estrategia actual apunta a consolidar el respaldo de federaciones de otras regiones como Concacaf, CAF y Asia.

Como contramedida política para calmar el descontento, la cúpula de la FIFA contempla ajustar el uso de sus reservas financieras.

El plan prevé distribuir fondos adicionales a las 211 federaciones miembro de cara al siguiente ciclo mundialista, buscando asegurar una base amplia de votos antes de la cita electoral.

De este modo, el camino hacia marzo de 2027 se perfila tenso en el ámbito político. Mientras Infantino intenta afianzar la mayoría de los votos mediante alianzas globales y programas de desarrollo, el distanciamiento de su propia federación nacional evidencia la fractura persistente dentro del fútbol europeo.