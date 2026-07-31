La FIFA retira el plan de inversión privada tras la reacción mundial al proyecto de Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino y el presidente de EE.UU., Donald Trump en la final del Mundial 2026.

La FIFA ha dado un paso atrás en su intento de revolucionar la estructura financiera del fútbol global tras congelar definitivamente el plan para dar entrada a fondos de inversión privados en sus competiciones.

La iniciativa, impulsada por la administración de Gianni Infantino, prometía una inyección millonaria destinada principalmente al desarrollo en las asociaciones más vulnerables, pero colisionó de frente con una férrea resistencia política por parte de los principales actores del deporte a nivel mundial.

El rechazo encabezado por la UEFA y la CONMEBOL, sumado a las advertencias de las grandes ligas europeas y del sindicato global de futbolistas (FIFPRO), terminó por fracturar el consenso necesario para avanzar.

Las confederaciones más poderosas vieron en la irrupción del capital privado un riesgo latente para el control institucional del calendario internacional y un factor de distorsión económica, mientras que la falta de transparencia en el proceso de consulta encendió las alarmas de hinchas y directivos por igual.

Ante un escenario de creciente división que amenazaba con polarizar el ecosistema futbolístico, el organismo rector optó por archivar la propuesta para priorizar la estabilidad política de la institución.

Culpando a la falta de unidad, la cúpula de la FIFA reorientará ahora su estrategia de financiamiento hacia los canales tradicionales y programas de desarrollo propios como FIFA Forward, buscando tender puentes con las partes disidentes en los próximos días para redefinir el futuro comercial del juego.