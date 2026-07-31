Gustavo Álvarez sobre el planteamiento de LDU para enfrentar a Delfín

Luego de un histórico debut de Gustavo Álvarez en la Copa Ecuador, donde Liga de Quito superó 6-0 a Leones FC, el estratega argentino ya tiene la mira puesta en su próximo desafío en la LigaPro.

Este viernes 31 de julio de 2026, en rueda de prensa, el DT detalló cómo será la preparación para enfrentar a Delfín el próximo lunes 3 de agosto.

Álvarez fue claro al señalar que el planteamiento de Liga de Quito será distinto al del jueves, ya que las exigencias del nuevo rival así lo requieren. "Delfín es un equipo con un sistema diferente al de Leones, con una estrategia diferente", enfatizó el entrenador, optando por mantener en reserva los detalles específicos de su nueva disposición táctica.

El cronograma de trabajo de los universitarios está meticulosamente diseñado. Según explicó el técnico, la jornada de este viernes estuvo dedicada exclusivamente a "nivelar cargas" físicas tras el desgaste del partido anterior.

Será recién a partir del sábado por la mañana cuando el cuerpo técnico inicie los entrenamientos enfocados al 100% en la pizarra y en cómo anular al cuadro cetáceo.

El contundente triunfo de Liga de Quito ratificó la llegada de Álvarez, sino que evidenció el excelente momento de sus atacantes. El DT tuvo palabras de elogio para Michael Estrada, autor del un triplete en el último partido. Álvarez lo describió como "un 9 goleador, de muy buena resolución, muy buena técnica y muy buen cabezazo".

Sin embargo, el entrenador aprovechó para enviar un mensaje a toda su plantilla: nadie tiene el puesto asegurado. Para Álvarez, el nivel superlativo de ciertas individualidades es producto directo del esfuerzo colectivo y destacó el papel de jugadores como Deyverson (quien también anotó en Copa Ecuador) y Mina. "A los jugadores los hacen mejores sus compañeros con la competencia interna sana que le brindan el día a día", aseguró.

De cara al encuentro contra Delfín, Álvarez confirmó que tras la rotación y recuperación física, cuenta con "todas las camisetas a disposición para competir por un lugar", anticipando una intensa disputa interna por conformar el once titular del lunes.