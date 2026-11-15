Francia, Bélgica, Inglaterra, España y Portugal clasifican a cuartos de la Nations League

Los clasificados a la Liga de Naciones se definirán el martes 17 de noviembre.

La UEFA Nations League 2026/27 empieza a definir a sus ocho protagonistas de los cuartos de final. Hasta este domingo 15 de noviembre, cinco selecciones consiguieron su clasificación: Francia, Bélgica, Inglaterra, España y Portugal.

En la jornada dominical, Inglaterra venció 3-2 a España en Madrid y terminó como líder del Grupo A3. Ambos equipos avanzaron con 15 puntos. Por su parte, Francia derrotó 2-1 a Turquía y Bélgica goleó 4-1 a Italia, resultados que aseguraron la clasificación de ambas selecciones en el Grupo A1.

Portugal también tiene garantizado su boleto, mientras que los grupos A2 y A4 todavía deben definir sus clasificados.

Los tres cupos restantes se definirán entre el lunes 16 y el martes 17 de noviembre, con los últimos partidos de la fase de grupos. Una vez conocidos los ocho clasificados, la UEFA realizará el sorteo de los cuartos de final el viernes 20 de noviembre.

Los cuartos de final se disputarán entre el 25 y el 30 de marzo de 2027, con partidos de ida y vuelta. Los dos primeros de cada grupo de la Liga A avanzan a esta instancia.