Boca golea 3-0 a Banfield y es finalista de la Copa Argentina; Enner Valencia va por otro título

El delantero ecuatoriano Enner Valencia jugará con Boca Juniors la final de la Copa Argentina 2026.

Boca Juniors se clasificó para la final de la Copa Argentina 2026, en la que se enfrentará a Platense, al golear 3-0 a Banfield este sábado 14 de noviembre de 2026 en semifinales en el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza (oeste), y sigue disfrutando de un semestre a puro éxito.

El Xeneize hizo valer su favoritismo y alargó su espectacular presente, con seis triunfos seguidos en todas las competiciones y apenas una derrota –ante Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana- en sus últimos 24 encuentros.

Boca viene de ganar la Tabla Anual del fútbol argentino de 2026, equivalente al título de liga, y se medirá el 2 de diciembre en la final de la Copa Argentina con Platense, que había vencido por penales en semis a Atlético Tucumán.

Mientras el Calamar busca ganar este torneo por primera vez, el Xeneize apunta a su quinta coronación, tras 1969, 2012, 2015 y 2020.

Pero antes, Boca jugará la final de la Copa Sudamericana el sábado próximo contra Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla (Colombia).

El Xeneize también sigue en carrera en el torneo Clausura, donde se medirá en octavos de final contra Independiente Rivadavia el 25 de noviembre, cuatro días después de la final de la Sudamericana.

Santiago Ascacibar (45+1') abrió la cuenta para el Xeneize tras una asistencia del capitán Leandro Paredes. Aumentó el colombiano Sebastián Villa (63') con un derechazo cruzado y luego creció al uruguayo Leandro Lozano (73') que cerró la cuenta.

El delantero ecuatoriano Enner Valencia saltó a la cancha a los 55 minutos.

"Estamos felices. Pude aportar, fuimos justos ganadores y estamos en la final. Ahora tenemos que pensar en el partido en Barranquilla. Somos Boca y tenemos que ir por todo", expresó Villa.

Por otro lado, el pase de Boca a la final de la Copa Argentina le dio a Platense la clasificación a la Copa Libertadores 2027, porque el Xeneize ya tenía el boleto asegurado a la fase de grupos del torneo continental como ganador de la Tabla Anual.