Una pelea con golpes y expulsiones empañó la final Sub-20 entre Corinthians y Ferroviária

La final de la Sub-20 femenina en Brasil estuvo marcada por golpes y peleas.

Una pelea generalizada entre las futbolistas de Corinthians y Ferroviária empañó la final del Campeonato Paulista Femenino Sub-20, disputada este domingo 15 de noviembre de 2026, en la Arena Fonte Luminosa, en Araraquara, Brasil.

La tensión se desató a los 31 minutos del segundo tiempo, cuando Ferroviária ganaba 2-0. Todo comenzó tras una disputa del balón entre Miga, de Ferroviária, y Gabi Jordi, de Corinthians. Después de recibir una falta, Miga reaccionó con una patada contra su adversaria, lo que provocó un enfrentamiento entre las jugadoras de ambos equipos.

La situación se agravó cuando varias futbolistas intervinieron y comenzaron los golpes y empujones. En medio del tumulto, Mel, jugadora de Corinthians, recibió un puñetazo de Miga y cayó al césped. La futbolista necesitó atención médica.

La árbitra Jéssica Aparecida Milani intervino para intentar controlar la situación. Tras varios minutos de interrupción y una reunión del equipo arbitral para determinar las sanciones, el encuentro se reanudó aproximadamente seis minutos después.

La confusión dejó expulsiones en ambos equipos. Miga, de Ferroviária, recibió tarjeta roja, al igual que integrantes del cuerpo técnico y jugadoras de Corinthians involucradas en el incidente. La decisión arbitral se produjo después de una primera expulsión de Débora, futbolista del Corinthians, durante el primer tiempo, por doble amonestación.

Ferroviária se quedó con el título

Más allá de los incidentes, Ferroviária consiguió la victoria por 2-0 y se proclamó tricampeona del Campeonato Paulista Femenino Sub-20.

La atacante Gabi Pusch fue la protagonista del encuentro al marcar los dos goles, a los nueve y 35 minutos del primer tiempo. Con este resultado, el equipo de Araraquara consiguió su tercer campeonato, después de los títulos obtenidos en 2022 y 2023.

Corinthians, que disputaba su primera final en esta categoría, terminó como subcampeón.

Corinthians anunció medidas tras las agresiones

Después del partido, Corinthians publicó un comunicado en el que rechazó los hechos de violencia y anunció que tomará medidas legales y deportivas.

El club informó que presentará una denuncia policial y un reclamo formal ante la Federación Paulista de Fútbol (FPF) para solicitar una investigación y las sanciones correspondientes.

Por su parte, la Federación Paulista también expresó su rechazo a los incidentes y anunció que el caso será remitido a los órganos de la Justicia Deportiva para su análisis.