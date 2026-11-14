¿Dónde ver el partido de Ecuador ante Bolivia por la fecha FIFA?
Teleamazonas transmitirá en vivo, en señal abierta, el partido amistoso de La Tri ante Bolivia de este martes 17 de noviembre de 2026.
Ecuador se enfrentará a Bolivia en el último partido amistoso por fecha FIFA del 2026.
API
Compartir
Actualizado:
14 nov 2026 - 21:54
¡Fútbol para todos! Ecuador se enfrentará a Bolivia este martes 17 de noviembre de 2026 en el estadio Monumental de Guayaquil y Teleamazonas transmitirá en vivo y en directo este encuentro amistoso que se iniciará a las 18:30.
El juego también se podrá seguir en la página web www.teleamazonas.com, a través del canal de YouTube y en TikTok. Estas opciones estarán disponibles solo para Ecuador.
Quienes estén fuera del país podrán conectarse a una transmisión en paralelo en el canal de YouTube y disfrutar del relato de Alfoso Laso, "La Voz de La Tri".
En otra transmisión, en YouTube, Teleamazonas también ofrecerá las reacciones, el minuto a minuto y todas las emociones de la hinchada con los periodistas digitales Mauricio Bayas y Karina Amaguaya.
Este será el último partido de Ecuador en territorio ecuatoriano, luego del enfretamiento ante Costa Rica que terminó 2-0 a favor de la Tricolor.
Compartir