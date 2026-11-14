¿Dónde ver el partido de Ecuador ante Bolivia por la fecha FIFA?

Ecuador se enfrentará a Bolivia en el último partido amistoso por fecha FIFA del 2026.

¡Fútbol para todos! Ecuador se enfrentará a Bolivia este martes 17 de noviembre de 2026 en el estadio Monumental de Guayaquil y Teleamazonas transmitirá en vivo y en directo este encuentro amistoso que se iniciará a las 18:30.

El juego también se podrá seguir en la página web www.teleamazonas.com, a través del canal de YouTube y en TikTok. Estas opciones estarán disponibles solo para Ecuador.

Quienes estén fuera del país podrán conectarse a una transmisión en paralelo en el canal de YouTube y disfrutar del relato de Alfoso Laso, "La Voz de La Tri".

En otra transmisión, en YouTube, Teleamazonas también ofrecerá las reacciones, el minuto a minuto y todas las emociones de la hinchada con los periodistas digitales Mauricio Bayas y Karina Amaguaya.

Este será el último partido de Ecuador en territorio ecuatoriano, luego del enfretamiento ante Costa Rica que terminó 2-0 a favor de la Tricolor.