¿Quién es la futbolista española Alexia Putellas que logró su tercer Balón de Oro?

La estrella española Alexia Putellas ganó este lunes 26 de octubre del 2026 el Balón de Oro por tercera vez, después de sus coronas de 2021 y 2022.

La que fuera joya del FC Barcelona sucede en el palmarés a su compatriota Aitana Bonmatí, vencedora en tres ocasiones entre 2023 y 2025, pero cuya temporada se vio lastrada por las lesiones.

Putellas, de 32 años, ganó la campaña pasada su cuarta Liga de Campeones de Europa antes de comprometerse con el London City Lionesses, propiedad de la empresaria estadounidense Michele Kang, que también es dueña del Olympique de Lyon.

Este tercer Balón de Oro, cuatro años después del segundo, simboliza la enorme resiliencia de la considerada Reina del fútbol español, que regresó de una grave lesión de rodilla sufrida en julio de 2022 que la marginó de la Eurocopa.

A mediados de octubre, la emblemática número 11, que pasó muchos meses sin ser convocada con España tras esa lesión, entró aún más en la historia al convertirse en la primera jugadora española en alcanzar las 150 internacionalidades.

Su influencia también fue determinante fuera de los terrenos de juego, especialmente tras el título mundial de 2023.

Entonces estuvo en el origen de un movimiento de protesta contra las violencias machistas en el deporte, después del beso forzado del expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales a su compañera Jenni Hermoso.

Una carrera marcada por el esfuerzo

"Un giro de 180 grados" vital y deportivo endulzado con su tercer Balón de Oro. A los 32 años Alexia Putellas se dio el lujo de cerrar una década de títulos y récords con el Barcelona para levantar un proyecto en Londres, donde recibió este lunes el gran trofeo individual.

La 'Reina' eligió esta temporada firmar con el London City Lionesses, un proyecto 100% femenino que intenta competir con las grandes escuderías clásicas de la Premier League masculina como Chelsea, Manchester City o Arsenal.

'Un aliciente empezar desde cero'

Del brazalete de capitana del Barcelona, del que se fue levantando su cuarta Liga de Campeones y como mejor jugadora de la competición -siete goles y siete asistencias- a la responsabilidad de liderar a las ambiciosas pero inexpertas Leonas, que ni siquiera competirán esta temporada en Europa.

"Fue un aliciente empezar desde cero. No le veía sentido replicar o intentar estar en proyectos como el Barcelona, por una cuestión emocional y por una cuestión mía de crecimiento", explicaba a la AFP a finales de septiembre en Cobdown Park, la ciudad deportiva a medio construir de las Lionesses.

Alexia, que ha decidido vivir a medio camino entre el ajetreo de la capital británica y la campiña inglesa donde entrena, disfruta del "proceso".

'Cada momento como el último'

"Desde que sufrí la lesión intento disfrutar cada momento como si fuera el último", subraya, en referencia a la grave lesión de rodilla que sufrió en julio de 2022, también en Inglaterra, justo antes de la Eurocopa.

La carrera de la genial zurda saltó por los aires. Había ganado su primer Balón de Oro en 2021 y repitió en aquel 2022, pero tardó casi dos años en recuperar su mejor versión.

Tomó el testigo en el Balón de Oro su compañera en el Barcelona y en la selección española Aitana Bonmatí, dueña del galardón entre 2023 y 2025, hasta que una lesión la dejó fuera de juego este año.

Paciente, Alexia regresa a lo más alto con la madurez de estar de vuelta en su carrera: "En ningún momento lo he sentido como mío (el trofeo)... Como ya lo he vivido, ahora lo disfruto más".

- El legado de las pioneras -

Por el camino, hitos dentro del campo, con el título mundial logrado con España en 2023, y fuera, como una de las líderes de una generación que cambió para siempre el fútbol femenino.

"Es una de las cosas que más sentimiento de privilegiada me da, cuando todo termine y tenga que mirar atrás, será una de las cosas de las que más orgullosa esté", señaló la mediapunta, cuya carrera dibuja con precisión el camino del fútbol femenino en España, del amateurismo de hace una década a la potencia dominante actual.

La Roja, que defenderá el título mundial el próximo año en Brasil, visitó al histórico gigante Estados Unidos este mes para jugar dos amistosos (triunfo de España 2-0 y empate 2-2).

Alexia, con un gol en el segundo partido, alcanzó las 43 dianas con la Roja en su 150ª aparición internacional, primera española que alcanza esta cifra redonda.

"Hay muchos momentos para destacar desde cuando empecé y cómo me recibieron, recuerdo que habían compañeras que pedían permiso en los trabajos para ir a la selección, ahora también me acuerdo de esos momentos", rememoró tras el duelo disputado en Chester (Pensilvania).

Objetivo Brasil 2027

Todo le sonríe esta temporada a una Alexia que ha comenzado con buen pie en Inglaterra y que en un rincón de su mente guarda el Mundial de Brasil.

De hecho, uno de los factores que tuvo en cuenta a la hora de exiliarse a Londres fue la menor carga de partidos al no disputar competición europea en una temporada más extensa de lo habitual debido al gran torneo de naciones (24 junio-25 julio 2027).

"Fue una de las cosas que tuve en cuenta, queda mucho y mi foco está en el día a día, pero también pienso que estos contextos son los que me van a preparar para dar lo mejor de mí", dijo.

Por el momento, un Balón de Oro a disfrutar y una nueva vida a construir: "Estoy disfrutando del camino".