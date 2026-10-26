Hernán Galíndez vivió una noche amarga ante Rosario Central: 'Ya se cruzó un límite'

El portero ecuatoriano Hernán Galíndez pasó un mal momento en el partido ante Rosario Central.

Hernán Galíndez vivió un difícil regreso al Gigante de Arroyito. El arquero ecuatoriano fue titular con Huracán en la derrota 2-0 ante Rosario Central, por la fecha 14 del Torneo Clausura argentino, pero el resultado deportivo quedó en segundo plano por el hostil recibimiento que recibió durante el partido.

Los hinchas de Central, club donde Galíndez se formó y con el que descendió a la segunda categoría en 2010, lo insultaron durante los 90 minutos. Además, en distintos momentos fueron lanzadas bombas de estruendo cerca de la posición del arquero, una situación que el propio jugador consideró que superó los límites.

En lo futbolístico, Rosario Central se impuso 2-0, con goles de Emanuel Coronel y Ángel Di María, resultado que le permitió quedar provisionalmente como líder de la Zona B, con 28 puntos.

Después del encuentro, Galíndez expresó su malestar por lo ocurrido y recordó su pasado en el club.

“Esta no es mi casa, hoy me lo demostraron los hinchas de Central”.

El guardameta también cuestionó que, 16 años después del descenso, continúe siendo señalado por aquella situación: “No me lo merezco después de haber puesto la cara por este equipo en el peor momento de la historia de Central”, manifestó.

Galíndez, de 39 años, también calificó como “excesivo” que le arrojaran bombas de estruendo y pidió que este tipo de situaciones no sean normalizadas en el fútbol argentino.