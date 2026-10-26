El trofeo del Balón de Oro 2026: Arte, historia y exclusividad en 12 kilos de oro puro

El trofeo del Balón de Oro 2026 que se llevará el ganador

El prestigioso Balón de Oro continúa consolidándose como el galardón individual más codiciado del planeta, manteniendo intacta su esencia artesanal y su imponente diseño en su edición especial de 2026.

Fabricado de forma totalmente manual por la legendaria joyería francesa Mellerio dits Meller, la estatuilla combina la elegancia de la alta orfebrería con la mística del fútbol mundial.

Su proceso de creación requiere un promedio de cien horas de trabajo minucioso, donde cada detalle es supervisado para garantizar una obra de arte irrepetible.

Desde el punto de vista técnico, el trofeo destaca por sus dimensiones imponentes y su peso considerable.

🏆 Who's taking this home? #ballondor https://t.co/kZZft2xihb — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 26, 2026

Con una altura cercana a los 31 centímetros y un ancho de 23 centímetros, la estructura de la pelota oscila entre los 7,2 y los 12 kilogramos de peso total, dependiendo directamente de la densidad del bloque mineral que sirve como soporte.

Este peso transmite una sensación de solidez y grandeza que los futbolistas más selectos del planeta sueñan con alzar al menos una vez en sus carreras profesionales.

El cuerpo principal de la esfera se compone de dos placas hemisféricas de latón moldeado que son soldadas meticulosamente para formar un balón perfecto.

Posteriormente, los maestros orfebres utilizan técnicas tradicionales de cincelado a mano para trazar con absoluta precisión las costuras y los icónicos 32 paneles geométricos del clásico balón de fútbol.

Este trabajo de grabado exige una destreza extrema para que el metal imite con total fidelidad la textura del cuero esférico original.

Una vez esculpida la textura exterior, la pieza es sometida a un riguroso proceso de galvanoplastia para recibir un baño de oro puro de 18 quilates. Este recubrimiento no solo dota al trofeo de su característico brillo deslumbrante, sino que también garantiza su durabilidad y protección ante el paso del tiempo.

Up close and personal ✨ #ballondor https://t.co/uLuE3B0UxM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 26, 2026

Tras el baño dorado, el equipo de artesanos pule manualmente la superficie hasta alcanzar un acabado de espejo que refleja los destores de los escenarios más grandes del deporte.

El elemento más distintivo del galardón radica en su base, la cual está compuesta por un bloque natural de pirita, un mineral conocido popularmente como el "oro de los tontos".

La selección de este material responde a una decisión estética clave: la estructura cristalina de la pirita es absolutamente caprichosa en la naturaleza, lo que garantiza que no existan dos bases de Balón de Oro idénticas en todo el mundo. De este modo, cada galardón entregado es una pieza de coleccionista geológicamente única y exclusiva.

La edición de 2026 añade un componente histórico especial al conmemorar el 70.º aniversario de la creación del premio por la revista France Football en 1956.