Gonzalo Plata protagoniza una nueva polémica: recibe críticas de los hinchas de Flamengo

Gonzalo Plata, delantero ecuatoriano de Flamengo, disputa el esférico con Gaston Martirena, futbolista de Racing Club de Avellaneda, en la semifinal de ida de la Copa Libertadores.

Gonzalo Plata está envuelto en una nueva polémica. El jugador de Flamengo recibe cuestionamientos de los hinchas del cuadro de Rio de Janeiro, por sus actividades nocturnas y por sus continuas expulsiones en el campo de juego.

En la madrugada del lunes 10 de noviembre del 2025, Plata fue captado en una fiesta. La imagen del ofensivo ecuatoriano se viralizó rápidamente causando indignación entre los seguidores del poderoso cuadro carioca.

Plata no participó del juego entre Flamengo y Santos, por el Brasileirao, válido por la fecha 32. El ecuatoriano fue expulsado en la jornada anterior, por una acción peligrosa sobre su compatriota Robert Arboleda, del Sao Paulo.

Aquella fue la tercera expulsión de 'Platita', en las últimas semanas. El exjugador de Sporting Lisboa, miró la roja en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata y ante Racing Club, en la segunda semifinal.

Gonzalo Plata miró la roja tres veces en 50 días con Flamengo. Hay críticas de los aficionados por su actuación disciplinaria. Flamengo

"Tres tarjetas rojas en un mes. Este jugador debería salir del Flamengo en diciembre o enero", escribió un hincha en redes sociales. "Su vida personal juega entorno a la bebida", apuntó otro aficionado.

Pese a los cuestionamientos, Gonzalo Plata cuenta con el apoyo del técnico de Flamengo, Filipe Luis y del seleccionador ecuatoriano, Sebastián Beccacece.