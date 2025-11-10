¿Cuándo jugará Ecuador sus dos últimos partidos amistosos de la temporada 2025?

John Yeboah, jugador del Venezia, a su llegada a la concentración de Ecuador en Toronto.

La Tricolor se alista para jugar sus dos últimos partidos amistosos del año. ¿Cuándo juega Ecuador en el 2025? El jueves 13 de noviembre del 2025, la Selección nacional visitará a Canadá en Toronto, mientras que el martes 18, La Tri jugará con Nueva Zelanda, en Nueva Jersey.

El duelo ante los canadienses se jugará el jueves 13, a las 19:30, mientras que el partido ante el representante de Oceanía, el martes 18, a las 20:30. La Tricolor empezó a recibir a los futbolistas desde la noche del domingo 9.

Futbolistas como el astro Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Jordy Alcívar, Johanner Chávez ya están en Toronto para el partido. En la jornada del 10 de noviembre, Ecuador realizará su primer entrenamiento, a puerta cerrada.

Para Ecuador, los dos partidos son claves. La Tricolor está en el puesto 23 del ranking FIFA, tras los empates ante México y Estados Unidos, en los comprobatorios disputados en octubre del 2025.

Ecuador tiene a 22 de sus 28 jugadores militando en el exterior. El equipo empató con México y Estados Unidos. LA TRI

Hasta el momento, la Tricolor está en el bombo dos para el sorteo del Mundial que se realizará el 5 de diciembre en Washington. La intención es que la Selección pueda mantenerse en el puesto 23 del escalafón de la FIFA.