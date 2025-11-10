LDU vs. D. Cuenca: el último semifinalista de la Copa Ecuador se define el miércoles 12

Alexander Alvarado (izquierda) celebra su gol con Lautaro Pastrán, en el partido entre Liga Deportiva Universitaria y Libertad.

Liga Deportiva Universitaria vs. Deportivo Cuenca. Un duelo intenso en la cancha de Teleamazonas. El miércoles 12 de noviembre, albos y morlacos definen al último semifinalista de la Copa Ecuador. Usted podrá disfrutar del partido a través de esta señal. Fútbol para todos, a nivel nacional.

El partido es válido por los cuartos de final del torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hasta el momento, la Copa Ecuador conoce a tres de sus semifinalistas: Universidad Católica, Cuenca Juniors, equipo del ascenso; además se encuentra clasificado el club Sport Emelec.

La transmisión de Teleamazonas comenzará el miércoles 12 de noviembre, a las 18:45. En la jornada deberá haber un ganador: en caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, el juego deberá definirse por lanzamientos penales.

Los universitarios fueron campeones del torneo en el 2019, tras vencer en la final a Delfín, en juegos de ida y vuelta. En tanto, para Deportivo Cuenca, la edición del 2025 es su mejor participación, al llegar a cuartos de final.

Gabriel Villamil y Carlos Gruezo, jugadores de Liga Deportiva Universitaria, celebran una de las anotaciones ante Libertad, por el Campeonato ecuatoriano. API

Liga Deportiva Universitaria llega al partido tras vencer por 3-1 a Libertad, en la quinta fecha por el hexagonal del título del Campeonato ecuatoriano. En cambio, Deportivo Cuenca perdió 2-0 como local ante Macará, en el hexagonal de media tabla, que entrega un cupo a Copa Sudamericana.