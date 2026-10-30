Mbappé quedó a solo 28 puntos de Kane en la votación del Balón de Oro

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé (n.º 10), reacciona durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro de France Football de 2026, celebrada en el Palladium Theatre de Londres.

El atacante inglés Harry Kane ganó el Balón de Oro el lunes por una diferencia pequeña, de apenas 28 puntos, sobre el francés Kylian Mbappé, según la clasificación detallada publicada el viernes por France Football, la publicación que otorga este trofeo.

El artillero del Bayern Munich, de 33 años y primer inglés en coronarse desde Michael Owen en 2001, fue elegido primero en el ranking por 40 de los 100 jurados, para sumar un total de 1055 puntos.

Mbappé, astro del Real Madrid y capitán de la selección de Francia, fue situado primero por 23 integrantes del jurado y acumuló 1027 unidades.

En 2025, el atacante francés del PSG Ousmane Dembélé venció con un margen muy claro de 321 puntos sobre el español del Barcelona Lamine Yamal.

Ese último sumó esta vez 881 puntos y quedó tercero, a 174 unidades del ganador Kane.

El Balón de Oro masculino es concedido mediante una votación de periodistas que representan a las 100 primeras naciones del ranking FIFA.

Cada una de ellas está representada en la lista de jurados por un periodista.