Infantino tiene por ahora el camino despejado a su reelección en la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, saluda a su llegada a la ceremonia de juramento del nuevo presidente de Colombia.

A cinco meses del Congreso electivo de la FIFA, la UEFA y su presidente Alexander Ceferin no terminan de encontrar un candidato que haga frente a Gianni Infantino, quien, aunque fragilizado, parece por ahora en disposición de mantenerse en el puesto.

La crisis desencadenada por Infantino justo después del Mundial, con su abortado proyecto de creación de una sociedad comercial abierta a inversores privados, denominada Fifa Forward Entreprise (FFE), convenció a la UEFA de que había llegado el momento de tratar de acabar con el reinado del italo-suizo, que comenzó en 2016.

Pero resta un paso, encontrar a la persona idónea para concitar los suficientes apoyos de una oposición creciente para desbancar a quien Ceferin calificó de "emperador" el 29 de septiembre durante la Asamblea General de la Asociación Europea de Clubes.

A pesar de las negociaciones entre bastidores y del frente unido presentado por las confederaciones europea (UEFA), norteamericana, centroamericana y del Caribe (Concacaf) y asiática (AFC), estas gestiones no han dado resultado por el momento.

Y el tiempo apremia, ya que la fecha límite para la presentación de candidaturas está fijada para el 18 de noviembre.

Ese candidato no puede ser un europeo ya que levantaría recelos del resto del mundo ante una toma de control de la FIFA por parte de la todopoderosa y riquísima UEFA, lo que le quitaría toda posibilidad de ser elegido.

🚨🚨 Gianni INFANTINO 🇨🇭 : « Évidemment, je serai candidat aux nouvelles élections. Et mon slogan est très simple : "LE FOOTBALL APPARTIENT À TOUS, PARTOUT DANS LE MONDE !" ⚽️ C'est ce qui me définit. » https://t.co/CWDXkBU9zY — Actu Foot (@ActuFoot_) September 12, 2026

Sin posibilidades para un europeo

Es en este sentido que hay que interpretar la decisión de Aleksander Ceferin de no desafiar personalmente a Infantino, ya que el esloveno, por otra parte, está presionado por sus aliados para presentarse a su propia reelección el año próximo.

"Un europeo no tendría ninguna posibilidad", confirmó a la AFP una fuente cercana a las instancias mundiales.

La idea era, por tanto, elegir a un allegado de Ceferin, com el canadiense Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, que agrupa a 35 federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

El canadiense parece aspirar el puesto, pero más bien a partir de 2031, cuando Infantino ya no pueda presentarse.

"Es nuestro candidato ideal. Cumple todos los requisitos. No es europeo, puede atraer a bastante gente. Ha hecho mucho por el desarrollo del fútbol, sobre todo el femenino", explicó hace varias semanas a la AFP una fuente cercana a la UEFA.

El precedente de Blatter

No obstante, la opción Montagliani parece haber perdido fuelle. El canadiense aún no se ha lanzado, mientras se perfila el Congreso electivo de la Concacaf de 2027, en el que podría aspirar a un nuevo mandato.

Otra personalidad susceptible de hacer tambalear a Infantino, el presidente del París SG Nasser Al-Khelaïfi, se ha excluido él mismo del juego al declarar que no tenía "ningún interés por la FIFA".

Al mismo tiempo, le resultaba difícil ir en contra de la federación catarí, que ya ha expresado su apoyo a Infantino.

La opción de respaldar la candidatura del bahreiní Salman bin-Ebrahim al-Khalifa, derrotado claramente por Infantino en 2016, tampoco parece ser la favorita.

"Él ya fue derrotado en 2016, no tiene ninguna posibilidad", estimó esta fuente cercana a la UEFA.

En resumen, nadie asoma en el horizonte mientras el presidente de la FIFA sigue recorriendo el mundo para cosechar apoyos.

"En cualquier caso, Infantino será elegido", predice una fuente cercana a las instancias mundiales.

"La idea más bien es cambiar la gobernanza para que Infantino tenga cada vez menos poder, de lo contrario todos estamos muertos", añade esta fuente.

Reforma de la gobernanza

El mensaje, al parecer, ya ha sido recibido: a mediados de septiembre, Gianni Infantino propuso a las 211 federaciones miembros de la FIFA una "consulta" para reformar el funcionamiento de la institución, prometiendo una semana más tarde una mejor redistribución del dinero a las federaciones nacionales.

A pesar de la ausencia de un candidato que pueda enfrentarse a Infantino durante el congreso electoral previsto para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, la UEFA no baja los brazos en su intento de deshacerse del dirigente italo-suizo.

"Recuerden lo que pasó con Sepp Blatter. Había sido reelegido (en 2015) y cayó pocos días después. Y por un asunto judicial", señala a la AFP una fuente cercana a la instancia europea.

En este sentido, la UEFA ha recurrido a la justicia de Florida para obligar a las filiales estadounidenses de la FIFA a entregarle una serie de documentos relativos al proyecto FFE, con vistas a un posible procedimiento ante la justicia suiza contra Infantino por "gestión desleal".

"No será a través de las autoridades deportivas como se resolverá esto y como él caerá. Creo que si la UEFA quiere hacer caer a Infantino, será a través de la justicia", pronosticó en agosto el expatrón del fútbol europeo Michel Platini.