Messi llegó a Argentina para descansar en Rosario con su familia tras el Mundial

El capitán argentino, Lionel Messi, luego de la ceremonia de premiación del Mundial 2026.

El capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, llegó este martes 21 de julio de 2026 a Argentina para descansar con su familia en Rosario, su ciudad natal, luego de haber perdido frente a España la final de la Copa del Mundo.

El ídolo argentino del fútbol arribó al aeropuerto de Rosario en un vuelo privado alrededor de las 04:30 (hora de Ecuador) junto a su esposa Antonella y sus tres hijos. Según información de medios locales, Messi realizó los papeles de ingreso al país en el avión, mientras una camioneta lo esperaba en la misma pista para trasladarlo a su casa.

Lionel Messi llegó a Argentina en un vuelo privado. Reuters

Los aficionados que llegaron a Rosario para recibir al astro argentino se ubicaron en el primer piso y en la salida del aeropuerto con carteles y pancartas donde expresaban su cariño por el capitán.

Otros hinchas fueron hasta la ruta 34S y autopista, en la entrada de la casa de Messi, para ver al subcampeón del mundo.

Hinchas de Argentina recibieron a Messi en Rosario. Reuters

El medio deportivo ESPN publicó un video donde se puede ver al Messi en una camioneta gris entrando al barrio cerrado en la ciudad periférica de Funes donde tiene su casa y habitualmente se aloja cuando viaja a Rosario.

Parte de la selección argentina y el equipo técnico llegaron el lunes de noche a Buenos Aires, donde fueron recibidos por millas de aficionados con vítores, cantos, lágrimas y banderas albicelestes. El resto viajó directamente a otras ciudades para integrarse a sus respectivos clubes.

Con 39 años, Messi anotó ocho goles y realizó cuatro asistencias, pero sobre todo logró levantar un equipo que parecía batido en cada una de las cuatro eliminatorias previas a la final.

Los inmortales, comenzaron a llamarlos, hasta que se toparon con España (1-0) y Messi terminó en llanto por la frustración del subcampeonato.