Josué Caicedo jugará en el Barcelona Atlètic tras acuerdo con Liga de Quito

El FC Barcelona y Liga Deportiva Universitaria de Quito oficializaron este lunes 13 de julio de 2026 el préstamo del ecuatoriano Josué Caicedo al Barça Atlètic para la temporada 2026/27. El acuerdo contempla una opción de compra a favor del club catalán al finalizar la campaña.

El defensor, de 18 años, reforzará al equipo dirigido por Juliano Belletti, que competirá en la Segunda Federación de España. Considerado una de las jóvenes promesas del fútbol ecuatoriano, Caicedo buscará consolidar su desarrollo en una de las canteras más reconocidas del mundo.

Caicedo se desempeña como lateral izquierdo, aunque también puede actuar como extremo por esa banda gracias a su vocación ofensiva. Destaca por su velocidad, potencia física, recorrido constante y capacidad para generar peligro en ataque, características que llamaron la atención del conjunto azulgrana.

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El Tricolor llegó a Liga de Quito en la temporada 2026 y disputó ocho partidos oficiales: siete por LigaPro y uno por Copa Libertadores. Su estreno en el torneo continental se produjo frente a Always Ready.

Con esta incorporación, el Barça Atlètic suma un jugador con proyección y margen de crecimiento para fortalecer el costado izquierdo de su plantilla, mientras que Josué Caicedo afrontará el mayor desafío de su carrera con el objetivo de acercarse al primer equipo del FC Barcelona.