Raphinha es sometido a 'tratamiento intensivo' y será baja ante Escocia

Raphinha fue afectado por una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho.

El atacante Raphinha se perderá como mínimo el partido de Brasil ante Escocia y será sometido a un "tratamiento intensivo", tras sufrir una lesión muscular en el muslo derecho que pone en duda su reaparición en el Mundial 2026.

El extremo del FC Barcelona pasó este sábado 20 de junio de 2026 por un "examen de imagen" que confirmó la dolencia, sufrida durante la victoria 3-0 de los pentacampeones del mundo ante Haití el viernes en Filadelfia, indicó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La CBF no brindó detalles sobre el tiempo de baja del futbolista, una de las piezas claves de la Seleção. Pero una fuente de la entidad dijo a la AFP que el jugador "está fuera automáticamente del partido contra Escocia", que cerrará el Grupo C, el miércoles en Miami.

El portal brasileño Globo Esporte asegura, por su parte, que solo reaparecería en caso de que la Canarinha clasifique a octavos de final, que comienzan en dos semanas.

Con el triunfo ante los haitianos, Brasil prácticamente avanzó a los dieciseisavos.

"El jugador seguirá un protocolo de tratamiento intensivo bajo la supervisión del equipo médico de la selección brasileña, con el objetivo de recuperarse y volver a la actividad lo antes posible", indicó la CBF en un comunicado.

Raphinha, de 29 años, dejó el campo del Lincoln Financial Field de Filadelfia en el minuto 40, cuando su equipo ganaba 2-0, con molestias en la pierna.

Fue reemplazado por el prometedor Rayan, quien a los 19 años disputó su primer partido en la mayor pasarela del fútbol.

Alarmas prendidas

Desde su salida ante Haití, primer eliminado de la Copa del Mundo, se prendieron las alarmas en los auriverdes, ya que el atacante tuvo problemas en esa zona del cuerpo durante la temporada.

Las molestias en la pierna derecha lo marginaron de un total de 24 partidos disputados hasta el momento por su club y la selección que dirige Carlo Ancelotti en la campaña 2025-2026.

El atacante fue titular en los dos encuentros que Brasil ha disputado hasta el momento en Norteamérica 2026, el gris debut ante Marruecos (1-1) y la resurrección ante Haití. No anotó ni dio asistencias.

Ancelotti podría suplir su ausencia con otros extremos naturales como Luiz Henrique, Gabriel Martinelli o Rayan, o incluso apostando por el juvenil Endrick abierto en la banda.

"Es una lástima que haya salido lesionado. Creo que fue la misma lesión de la última vez (que lo marginó de los campos entre marzo y abril). Quedamos muy tristes, espero que no sea nada grave y que pueda seguir con nosotros", dijo Vinícius Jr tras la victoria contra Haití.

'Un poco abatido'

Vini ha sido el hombre más destacado de Brasil en el Mundial, donde el astro Neymar debería estrenarse contra los escoceses tras una baja de un mes por una lesión muscular en la pantorrilla derecha.

Raphinha "está un poco abatido, esperamos que no sea nada grave, que sea lo menos grave posible, porque es un jugador muy importante", afirmó por su parte Lucas Paquetá.

Brasil, líder del Grupo C con cuatro unidades, cerrará la fase de grupos ante el equipo del mediocampista Scott McTominay, tercero con tres puntos.

En ese partido está en juego la punta de la zona y la clasificación de ambas selecciones a la siguiente instancia.

Marruecos, también virtualmente clasificada con cuatro enteros, chocará el mismo día con el eliminado Haití, sin puntos, en Atlanta.