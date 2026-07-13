'El fútbol no vale una vida': César Farías estalló tras los hechos violentos en el Clásico

Emelec frente a Barcelona en el tradicional Clásico del Astillero, válido por la fecha #18 de la LigaPro.

Luego del amargo empate sin goles entre Emelec y Barcelona SC en el estadio George Capwell por la fecha 18 de la LigaPro, el director técnico de Barcelona SC, César Farías, visiblemente afectado y molesto, denunció la grave situación de violencia y la falta de garantías sufridas por jugadores, familias e hinchas en la previa del partido.

Durante su intervención ante los medios de comunicación, Farías fue enfático al calificar lo sucedido en los alrededores del escenario deportivo como un hecho inadmisible que trasciende lo meramente deportivo.

El estratega venezolano detalló las agresiones cerca del estadio. El autobús que los transportaba fue atacado por hinchas rivales con objetos contundentes y gas pimienta, dejando a varios integrantes del equipo afectados físicamente.

Crítica a las autoridades y la presión para jugar

Farías reprochó duramente la insistencia de los estamentos deportivos y de seguridad por llevar a cabo el partido a pesar de las condiciones adversas y la falta de garantías.

"Es la primera vez que veo una situación a la puerta de nuestro camerino, prácticamente forzándonos a jugar, con toda una presión alrededor de nosotros para que jugáramos el partido", recriminó el técnico, haciendo alusión a la tensión vivida la noche del domingo 12 de julio del 2026.

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El entrenador recordó precedentes internacionales en los que incidentes similares obligaron a las autoridades a tomar decisiones drásticas en favor de la integridad física de las delegaciones.

"Entiendo la rivalidad deportiva entre Emelec y Barcelona en esta ciudad, pero la rivalidad no puede cobrar vidas. Yo sentí un Clásico sin alegría, que se convirtió en otra cosa que no está bien". César Farías, DT de Barcelona.

Para finalizar, el estratega remarcó la importancia de no guardar silencio ni convertirse en cómplices de los actos de violencia que opacan el balompié ecuatoriano. "No podemos ser cómplices, por tener miedo a un amedrentamiento. Hablar de fútbol hoy es difícil; me voy con mucha tristeza", concluyó.