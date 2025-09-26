Mateo Ramírez es top 10 en la categoría Sub 23 del Mundial de Ciclismo de Ruanda

Mateo Ramírez (blanco) fue el latinoamericano mejor ubicado en el Campeonato Mundial de Ruta.

El ecuatoriano Mateo Ramírez ocupó el puesto 10 en la prueba Sub 23 del Mundial de Ruta, que se lleva a cabo en Ruanda. El ciclista del equipo UAE Team Emirates llegó a 2:24 del ganador de la competencia, el italiano Lorenzo Mark Finn.

La competencia forma parte del Mundial de Ciclismo, que se lleva a cabo en Ruanda. Ramírez es una de las jóvenes promesas del ciclismo ecuatoriano.

La prueba del Mundial tenía una extensión de 164,6 kilómetros. Se realizó en Kigali y consistía en un circuito de 15,1 kilómetros. Los competidores tuvieron que dar 11 vueltas para completar todo el recorrido.

El ganador de la prueba, Lorenzo Mark Finn, que es parte del equipo Red Bull Bora, estuvo acompañado en el podio por Jan Huber, de Suiza, que llegó a 31. Marco Schrell, de Austria llegó en tercer lugar, a 1:13 del vencedor.

El domingo 28 de septiembre concluirá el Mundial de Ciclismo de Ruanda. Ese día, los pedalistas ecuatorianos Richard Carapaz, Martín López y Jonathan Caicedo competirán en la prueba élite de ruta.

La prueba se realiza a las 02:45 y se podrá ver en el país, en la señal de DSports y DGO, en señal de televisión por cable.