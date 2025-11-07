¿Cuándo se juega y dónde ver el Chelsea vs. Wolverhampton por la fecha 11 de la Premier League?

Moisés Caicedo convirtió a los 27 minutos del partido entre Chelsea y Ajax, válido por la tercera fecha de la Champions League.

Chelsea se enfrenta a Wolverhampton, en la fecha 11 de la Premier League. El cuadro del técnico italiano Enzo Maresca llega al partido con la necesidad de ganar para seguir escalando lugares en la tabla de posiciones.

Chelsea ocupa el séptimo lugar con 17 puntos, ocho menos que el líder de la tabla, el Arsenal. En cambio los 'Wolves' cumplen una decepcionante campaña y están en el último lugar de la tabla: el lugar 20, con apenas dos unidades.

¿Cuándo se juega Chelsea vs. Wolverhampton? El sábado 8 de noviembre del 2025. El partido se inicia a las 15:00 de Ecuador. ¿Dónde ver? El apasionante juego será transmitido por ESPN y Disney Plus.

¿Moisés Caicedo será titular con los 'Blues'? Esta es una de las principales preguntas antes del compromiso. El volante ecuatoriano, nominado a la alineación ideal de la FIFA en los premios The Best, acarrea dolencias musculares.

Caicedo inició en la banca en el partido del miércoles 5 de noviembre en el juego de Champions League ante Qarabag. La intención del técnico Maresca era darle descanso, pero la lesión de Romeo Lavia, a los ocho minutos, cambió los planes.