¿Cuándo se juega y dónde ver la final de la Copa Intercontinental entre Flamengo y PSG?

Marquinhos y Bruno Henrique, de PSG y Flamengo, posan junto a la Copa Intercontinental. Los dos equipos buscan ganar la copa.

Flamengo y PSG disputan la final de la Copa Intercontinental. El partido se juega, el miércoles 17 de diciembre del 2025, en el estadio Ahmad bin Ali Stadium, de Doha, en Catar. Dos ecuatorianos se enfrentan en la gran final del torneo: Willian Pacho, en Saint Germain y Gonzalo Plata, en Flamengo.

Hace tiempo que la final de la Copa Intercontinental reparte más historia que prestigio, que su ganador recibe el título honorífico de mejor del mundo sin que ello signifique necesariamente que es el más temido por sus rivales.

Pero apuntarse ese trofeo, que desde 2004 enfrenta al mejor de Europa con el mejor del resto del mundo, sigue acarreando una enorme dosis de ambición, que este año corre a cargo del París Saint-Germain y del Flamengo.

Gonzalo Plata quiere proclamarse campeón de la Copa Intercontinental, a manos del PSG, en donde juega Willian Pacho. @gonzaloplata

Para los franceses sería la primera vez que alzaran el peculiar trofeo, tras haber conquistado su primera Liga de Campeones, mientras que los brasileños ya lo ganaron en 1981 tras derrotar en la final al Liverpool.

La final de la Copa Intercontinental entre PSG y Flamengo se jugará desde las 12:00. ¿Dónde verla en Ecuador? La transmitirá D Sports y DGO.