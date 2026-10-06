Kane lidera a Inglaterra en victoria contra República Checa

El delantero de Inglaterra, Harry Kane (n.º 9), marca el tercer gol del equipo durante el partido de fútbol de la Liga de Naciones de la UEFA (Liga A, Grupo 3) entre Inglaterra y la República Checa.

La selección inglesa de fútbol se impuso este martes 3-0 a la República Checa en la cuarta jornada de Liga de Naciones, en Wembley, una noche en la que el protagonista volvió a ser Harry Kane.

El ariete del Bayern Múnich propició el gol contra su portería del checo Vladimir Coufal (27') con el que se abrió el marcador, y luego se encargó de anotar el segundo y tercero (40', 57'), dando muestra de su gran olfato y estado físico.

Inglaterra pone fin así a esta ventana internacional con 3 victorias seguidas, tras la derrota contra España en el primero de los cuatro duelos del parón.

Con 9 puntos, los Tres Leones se mantienen en segunda posición, a tres unidades de La Roja, que ganó 2-1 en su visita a Croacia. República Checa es la clara colista de grupo tras haber perdido sus cuatro partidos.

Además, el combinado de Thomas Tuchel deja prácticamente sellado el pase a cuartos de final de la competición, que tendrá que asegurar en noviembre.

Erigido como uno de los grandes candidatos al próximo Balón de Oro, Kane dio un nuevo recital en Londres, precisamente la ciudad en la que excepcionalmente se hará entrega este año del galardón.

Suyo fue el centro raso desde banda derecha que propició el primer gol, cuando Coufal trató de despejar pero, tras no entenderse con su guardameta, terminó anotando un gol contra su portería.

Prácticamente desde el mismo lugar en el que el desafortunado checo anotó involuntariamente, apareció Kane minutos más tarde para dar muestra de su olfato y doblar la ventaja antes del descanso.

En su amplio arsenal de recursos también hay hueco para los remates de cabeza, y así lo demostró en un saque de esquina para poner el tercero de la noche (57').

A mediados de noviembre, en el siguiente parón de selecciones, Inglaterra recibirá a Croacia antes de visitar a España. Quizás para entonces Kane tenga ya un Balón de Oro en su vitrina.

Alineaciones del Inglaterra - República Checa:

Inglaterra: Jordan Pickford - Trent Alexander-Arnold, Jarell Quansah, Marc Guéhi (Jarrad Branthwaite 63), Lewis Hall (Morgan Gibbs-White 73) - Elliot Anderson (James Garner 63), Jude Bellingham (Rio Ngumoha 73) - Myles Lewis-Skelly - Morgan Rogers, Harry Kane (cap) (Dominic Calvert-Lewin 82), Eberechi Eze.

DT: Thomas Tuchel.

República Checa: Lukas Hornicek - Vladimir Coufal (cap) (Ondrej Kricfalusi 84), Martin Vitik, Robin Hranac, Jiri Slama (Ondrej Zmrzly 68) - Alex Král, Pavel Sulc - Michal Sadílek (Roman Macek 68) - Lukas Ambros (Adam Hlozek 58), Ryan Naderi, Ondrej Lingr (Matej Radosta 46).

DT: Santi Denia.