Harry Kane confirma que se van a iniciar negociaciones para renovar con el Bayern

El delantero inglés del Bayern de Múnich, Harry Kane (n.º 9), celebra el gol que supuso el 2-0 durante la final de la Copa de Alemania (DFB-Pokal) entre el FC Bayern de Múnich y el VfB Stuttgart.

De regreso al entrenamiento con el Bayern Munich, el atacante Harry Kane declaró que se prepara para iniciar las negociaciones de su renovación más allá de 2027 con el club bávaro.

El capitán de Inglaterra, de 33 años, indicó a los periodistas que las conversaciones se habían aplazado debido a sus vacaciones tras el Mundial 2026, pero que arrancarán pronto.

"No sé exactamente cuándo, pero empezarán esta semana o la semana que viene. Las dos partes están tranquilas. Es evidente que ha llegado el momento de iniciar las conversaciones porque solo queda un año y es importante", declaró Kane sobre las negociaciones.

El Bayern ha repetido en numerosas ocasiones querer renovar el contrato de su jugador estrella, tras haber definido a finales de la pasada temporada al exatacante del Tottenham como "mejor fichaje de todos los tiempos".

Los medios alemanes informan que el nuevo contrato de Kane dudaría como mínimo hasta 2029.

Kane llegó al Bayern en 2023 con un contrato de cuatro años y ha ganado desde entonces dos Bundesliga y una Copa de Alemania, además de haber alcanzado en dos ocasiones las semifinales de Liga de Campeones.

Ha anotado 146 goles en 147 partidos entre todas las competiciones con el gigante bávaro.

La leyenda del Bayern Lothar Matthäus valoró el martes que Kane debería ser el favorito para ganar el Balón de Oro, que se entregará en octubre.

Matthäus, que recibió ese galardón en 1990, declaró que Kane "merecía" esa recompensa más que cualquier otro jugador luego de una temporada estratosférica en la que ha anotado 61 goles en 51 partidos.

"Ha firmado actuaciones excepcionales en mi opinión, sin un solo momento de relajación", escribió el campeón del mundo 1990 en una crónica para Sky Alemania.