El proyecto de Universidad Católica apunta a más títulos en el torneo 2026

La Universidad Católica levantó un título en el 2025 y quiere más. El 'Trencito azul' prepara el debuta en la temporada 2026 y se alista para competir en tres torneos: LigaPro, Copa Libertadores y Copa Ecuador, en donde es el campeón vigente. Ahora se apunta al torneo de LigaPro de la mano de Diego Martínez.

El equipo camaratta presentó su plantilla en un evento realizado en la Pontificia Universidad Católica, se presentó tanto a los colaboradores como al cuerpo técnico y al plantel, liderado por el capitán Facundo Martínez.

Además, estuvieron presentes los dos refuerzos del club para este año: el delantero panameño Everardo Rose y el lateral ecuatoriano Diego Palacios. Después, el equipo dirigido por Diego Martínez solo sufrió la baja de Daykol Romero, con lo cual mantuvo la base que alcanzó el título de la Copa Ecuador 2025.

Así, Universidad Católica se alista para el inicio oficial de la temporada. Será el próximo jueves 5 de febrero, en el partido ante Juventud de Uruguay por la Libertadores. El objetivo del ‘Trencito Azul’ es pelear en todos los frentes y retener el título de la Copa Ecuador.