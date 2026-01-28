Kendry Páez jugará en River Plate a préstamo, según Fabrizio Romano

El periodista especializado, Fabricio Romano reveló que el futbolista ecuatoriano Kendry Páez jugará a préstamo en el River Plate argentino en la temporada 2026.

Con su regreso el jugador volverá a competir en la Sudamericana. El centrocampista se sumará a la plantilla del River tras un breve paso por el fútbol francés, tras su fallido debut en el Chelsea.

El club europeo interrumpió la cesión que mantenía con Racing de Estrasburgo, y busca que el jugador ecuatoriano sume minutos en cancha.

En su cuenta de X, el periodista Romano indicó que Páez ya está rumbo a la capital Argentina para los chequeos médicos y sumarse a la plantilla del club.

Fugaz paso por el Estrasburgo

Kendry Páez solo disputó 11 minutos distribuidos en dos partidos en lo que va del 2026. Estos minutos marcaron su fugaz paso por el equipo de Estrasburgo que disputó cuatro duelos en el año, y el ecuatoriano estuvo en el banco y no ingresó en dos.

El ecuatoriano recibió duras críticas en el fútbol francés, donde la prensa especializada cuestionó su desempeño.

En especial se dijo que Páez tendría un “estilo de vida bastante cuestionable”. Esto generó mucha preocupación puertas adentro del Estrasburgo que consideró dejarlo en la banca en algunos de sus encuentros.

Páez se convertirá en el cuarto jugador ecuatoriano en la historia en vestir la camiseta del Millonario, sumándose a una lista integrada por Abel Casquete, Juan Cazares y Arturo Mina, quienes vistieron la casaca del River Plate.