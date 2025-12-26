Prensa de Francia cuestiona el desempeño del futbolista ecuatoriano Kendry Páez

El diario deportivo L’Équipe de Francia publicó este viernes 26 de diciembre del 2025 un análisis sobre el desempeño del futbolista ecuatoriano Kendry Páez. Allí se revisa el paso de Páez por el Racing de Estrasburgo.

Según el medio francés, el mediocampista ecuatoriano, que pertenece al Chelsea y juega cedido en la Ligue 1, ha perdido espacio en los últimos encuentros. La pérdida de protagonismo ha despertado interrogantes tanto en el entorno del club francés como en Inglaterra, donde su evolución es seguida de cerca.

El medio francés señala que el futbolista ecuatoriano tendría un “estilo de vida bastante cuestionable”. Esto generó mucha preocupación puertas adentro del Estrasburgo. En los últimos compromisos, el volante ofensivo no fue considerado ni en la Conference League ni en la Copa de Francia, quedándose en el banquillo.

El último partido oficial de Paez fue el 14 de diciembre ante Lorient, donde disputó minutos, pero no logró destacar. El medio también menciona que existirían inquietudes internas por un estilo de vida considerado poco adecuado, lo que incrementaría las dudas sobre su continuidad.

Estas circunstancias habrían llevado al Estrasburgo a evaluar su situación de cara a la segunda parte de la temporada. En el plano deportivo, el volante ofensivo no fue utilizado recientemente ni en la Conference League ni en la Copa de Francia, permaneciendo en el banco de suplentes.