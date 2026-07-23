Klopp será nombrado seleccionador de Alemania el viernes

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) hará oficial el viernes 24 de julio de 2026 el nombramiento de Jürgen Klopp como DT de la Mannschaft, una decisión que se conoce desde el anuncio del acuerdo entre ambas partes.

La DFB convocó a los medios para una conferencia de prensa el viernes en su sede en Fráncfort, aunque sin precisar el objeto de la misma.

Según informaciones de la agencia SID, filial alemana de la AFP, la oficialización de Klopp solo está pendiente de los últimos flecos por parte de los órganos de la federación alemana.

De 59 años, el antiguo entrenador de Maguncia, Borussia Dortmund y Liverpool firmará un contrato hasta 2030, año del próximo Mundial.

Bajo contrato desde principios de 2025 con Red Bull, Klopp quedaría libre sin indemnización por traspaso, pero a cambio de una simple donación de un millón de euros a la fundación Wings for Life de Red Bull, dedicada a la investigación sobre las lesiones de la médula espinal, según el diario Bild.

El contrato de Klopp como director global de fútbol de Red Bull, encargado de supervisar los distintos clubes de la galaxia de la empresa austríaca de bebidas energéticas (Leipzig, Salzburgo), se extendería hasta 2029.

Desde la marcha de Julian Nagelsmann tras la eliminación de Alemania ante Paraguay en los penales (1-1; 4-3 en la tanda) en dieciseisavos de final del Mundial 2026, Klopp era el candidato preferido por la DFB para sucederle.

Tras etapas exitosas en los banquillos de Maguncia y del Borussia Dortmund, Jürgen Klopp se convirtió en una leyenda en el Liverpool, conquistando el título de campeón de liga inglesa en 2020 y poniendo fin a 30 años de sequía, un año después de haber ganado la Liga de Campeones.

Dejó el Liverpool en junio de 2024 tras nueve temporadas.

Desde que conquistase su cuarto Mundial en 2014, Alemania encadena tres fracasos en la Copa del Mundo: dos eliminaciones en la fase de grupos en 2018 y 2022, y la salida en dieciseisavos de final a finales de junio.