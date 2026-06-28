La remontada de Ecuador ante Alemania ya tiene versión anime y se vuelve viral

La histórica remontada de Ecuador ya fue recreada con estilo anime.

La histórica victoria de Ecuador sobre Alemania en el Mundial 2026 sigue generando reacciones dentro y fuera de la cancha.

Esta vez, el momento fue llevado al mundo de la animación gracias a la cuenta de TikTok Urahara Studios, que publicó una recreación del partido con estética de anime japonés.

El video revive algunas de las acciones más recordadas del encuentro, desde la intensidad del juego hasta la remontada ecuatoriana, utilizando efectos visuales y un estilo inspirado en las populares series japonesas.

La publicación rápidamente comenzó a compartirse entre aficionados ecuatorianos y amantes del anime, convirtiéndose en uno de los contenidos relacionados con la Tri que más comentarios ha generado en redes sociales.

La remontada que marcó el Mundial

El material toma como referencia el partido en el que Ecuador derrotó a Alemania para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La remontada de la Tri se convirtió en uno de los resultados más comentados de la fase de grupos y permitió al equipo ecuatoriano avanzar a la ronda de eliminación directa, consolidando una de las actuaciones más destacadas de su historia en una Copa del Mundo.

La Tri también conquista las redes

Además del impacto deportivo, la selección ecuatoriana continúa ganando protagonismo en plataformas digitales.

Las celebraciones de los hinchas, los videos de la concentración, los mensajes de los jugadores y ahora esta recreación en formato anime.