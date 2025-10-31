Kylian Mbappé celebra su primera Bota de Oro y lanza un mensaje al Santiago Bernabéu

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappe recibe este viernes la Bota de Oro en un acto celebrado en el palco del Santiago Bernabéu.

El francés Kylian Mbappé recibió este viernes, 31 de octubre de 2025 la Bota de Oro 2024-25 en una emotiva ceremonia realizada en el estadio Santiago Bernabéu, acompañado por todos sus compañeros del Real Madrid.

El delantero expresó su gratitud por el respaldo del equipo, al que atribuyó gran parte del éxito que lo llevó a obtener este reconocimiento. "Es un momento importante para mí, la primera vez que gano este premio que significa mucho como delantero".

“Gracias a todos mis compañeros por venir y por ayudarme en todo momento. Gracias a ellos estoy en la mejor versión de Kylian, para ayudar al equipo a ganar todo lo que podamos este año" Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid

Mbappé declaró que tanto el equipo de jugadores y asistentes son 'increibles' y tiene la confianza de que este grupo aspira a ganar varios premios colectivos.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez se unio a las felicitaciones de compañeros y familiares hacia el nuevo 'pichichi'.

En su primera temporada con el Real Madrid, Kylian Mbappé dejó una huella marcó 31 goles en LaLiga EA Sports, cifra que le otorgó 62 puntos en la clasificación final de la Bota de Oro 2024-25.

El delantero francés comenzó lejos del liderato, pero con goles decisivos Mbappé logró remontar posiciones y superar a Viktor Gyökeres y Mohamed Salah, sus principales competidores por el galardón.