Liam Rosenior puede ser el nuevo DT de Moisés Caicedo en el Chelsea de Inglaterra

Liam Roasenior tiene al Racing de Estrasburgo en la séptima posición de la Liga de Francia. Es uno de los principales aspirantes a dirigir el Chelsea.

Chelsea busca a un nuevo entrenador, tras haber despedido a Enzo Maresca, en la jornada del 1 de enero. El DT italiano conquistó el Mundial de Clubes y la Conference League con el cuadro inglés, pero fue cesado tras solo haber conseguido una victoria en la Premier en diciembre del 2026.

El cuadro londinense, en donde brilla el ecuatoriano Moisés Caicedo, busca su reemplazo. De acuerdo con The Athletic, uno de los candidatos más opcionados es Liam Roasenior, actual entrenador del Racing de Estrasburgo.

En el elenco francés actúa otro ecuatoriano: Kendry Páez, quien, sin embargo, ha perdido opciones en el club, "por su estilo de vida", según denunció el diario francés L'Equipe. Con Roasenior, el Racing es séptimo en la Liga francesa.

Según la información de The Athletic, Roasenior es uno de los candidatos fuertes, pero Chelsea también tiene previsto entrevistar a otros entrenadores. Exjugador del Brighton y el Hull City, el DT mantiene buena relación con Laurence Stewart y Paul Winstanley, importantes dirigentes del cuadro 'blue'.

Moisés Caicedo mostró su gratitud con el DT Maresca, con quien logró afianzarse como un hombre importante en el mediocampo. El entrenador italiano aparecía como uno de los opcionados para reemplazar a Pep Guardiola, si el español decide irse del Manchester City, al final de la temporada.