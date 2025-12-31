Willian Pacho, Gonzalo Plata y Moisés Caicedo en la élite: alzaron títulos en el 2025

El futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo se coronó campeón del Mundial de Clubes con el Chelse, el domingo 13 de julio del 2025.

¡Orgullo ecuatoriano! Tres futbolistas ecuatorianos llevaron la bandera de Ecuador a lo más alto en competencias internacionales durante el 2025. Willian Pacho, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata brillaron y nos hicieron sentir orgullosos.

Pacho vivió una temporada soñada en el PSG francés, multicampeón en Europa. Sin embargo, el hito más importante ocurrió el 31 de mayo cuando levantó la Champions League, al vencer al Inter de Milan por un contundente 5-0.

Moisés Caicedo ganó el Mundial de Clubes. Ocurrió el 13 de julio, cuando Chelsea derrotó a PSG en la gran final del torneo en Nueva Jersey. ¿Y Plata? el futbolista ofensivo del Flamengo ganó la Copa Libertadores, el 29 de noviembre.

Willian Pacho, el defensor impasable del Saint Germain

Willian Pacho se consagró campeón de la Champions League junto a su equipo PSG. Internet

Willian Pacho se consagró como el mejor defensa central zurdo del mundo. La FIFA lo incluyó en la alineación ideal del The Best, la selección del mejor equipo del mundo. También apareció en la nómina ideal de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

Pacho fue decisivo en la Champions League, que el PSG ganó de forma brillante. El ecuatoriano fue titular en los 17 partidos de la campaña. En la final, el Saint Germain goleó al Inter por 5-0.

Moisés Caicedo, el crack impasable del Chelsea

Moisés Caicedo y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la premiación del Mundial de Clubes. Chelsea

'Niño Moi' ganó la Conference League, el 28 de mayo, el tercer trofeo en importancia en Europa y el Mundial de Clubes, el 13 de julio, en el torneo organizado por la FIFA que se jugó en Estados Unidos. Caicedo fue decisivo en el medio campo del Chelsea para conquistar las dos finales ante el Real Betis y el PSG, respectivamente.

El 13 de julio del 2025, Caicedo levantó la Copa del Mundial de Clubes, en la final ante PSG de Willian Pacho. ¡Dos ecuatorianos en una final internacional! 'Moi' estuvo preseleccionado para la alineación del The Best, pero no llegó a entrar entre los 11 mejores. Pero, su campaña fue brillante.

Plata levantó la Copa Libertadores con el Flamengo

Gonzalo Plata muestra orgulloso su medalla de oro como campeón Gonzalo Plata

Gonzalo Plata ganó la Copa Libertadores, el 30 de noviembre del 2025. Flamengo venció a Palmeiras, en la final disputada en Lima. Este fue el quinto título de 'Platita' con la camiseta del 'Fla': antes ganó la Supercopa, la Copa Brasil, el Brasileirao y el Campeonato carioca.

El ecuatoriano no pudo jugar la final, tras haber mirado la tarjeta roja en las semifinales ante Racing Club. Antes, fue expulsado en los octavos de final ante Estudiantes de La Plata, pero su suspensión fue levantada por la Conmebol.

El 2025 fue un gran año para el fútbol ecuatoriano. Nuestros cracks estuvieron a la altura de la élite mundial.