Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina: 'Me vacié, ya no tengo más para dar'

El fútbol argentino y mundial atraviesa un momento histórico con el anuncio definitivo de Lionel Messi. A los 39 años y tras más de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste, el capitán y máximo referente de la Selección Argentina confirmó el cierre de su ciclo internacional.

A través de una emotiva carta difundida públicamente, el astro rosarino puso fin a las especulaciones sobre su continuidad y dio paso a una despedida cargada de gratitud y reflexión.

El anuncio, según reveló el propio Messi, comenzó a gestarse inmediatamente después de la finalización de la Copa del Mundo 2026. El '10' detalló que redactó sus palabras de despedida el pasado 21 de julio, apenas dos días después de haber culminado la participación del equipo en la cita mundialista.

Sin embargo, optó por postergar la publicación del mensaje hasta procesar internamente una decisión madurada que marca el fin de una era en el balompié internacional.

En el plano personal, la decisión estuvo influenciada de manera determinante por el fallecimiento de su padre y representante, Jorge Messi, ocurrido el pasado 8 de agosto a los 68 años.

El rosarino explicó que el impacto emocional provocado por esta pérdida familiar terminó de reafirmar una convicción que ya había tomado semanas atrás. Con la serenidad de haberlo entregado todo, reconoció que era el momento indicado para dar un paso al costado y dar lugar a las nuevas camadas de futbolistas.

En su mensaje de despedida, Messi repasó un recorrido de 21 años que comenzó con su debut oficial ante Hungría en agosto de 2005. Tras superar años de duras críticas, finales perdidas y una renuncia temporal en 2016, el capitán logró consagrarse en la etapa más laureada del seleccionado nacional.

Con la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, el rosarino selló un legado deportivo que transformó para siempre la historia del fútbol argentino.

Finalmente, el capitán dedicó palabras de profundo agradecimiento a la hinchada, sus compañeros, entrenadores y cuerpo técnico que lo acompañaron a lo largo de más de dos décadas. Al declararse "un hincha más" que apoyará a la selección desde las tribunas, Messi concluyó su ciclo en la Selección Mayor dejando un vacío imborrable en la cancha, pero con la tranquilidad de haber escrito la página más dorada del deporte argentino.